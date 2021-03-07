HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tarihi anlar: Irak ziyaretini sürdüren Papa, Erbil'e geldi

Tarihi anlar: Irak ziyaretini sürdüren Papa, Erbil'e geldi

07.03.2021 09:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarihi anlar: Irak ziyaretini sürdüren Papa, Erbil'e geldi

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Erbil kentinde devam ediyor.

Papa'yı taşıyan uçak, Erbil Uluslararası Havalimanı'na indi.

Papa Franciscus, havalimanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'nin yanı sıra bölgedeki dini ve hükümet yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.

Papa, Barzani ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek.

Havalimanında Barzani ile baş başa görüşmesi sonrası Papa, helikopterle Musul'a geçecek.

Son Dakika: Papa Irak'a geldi!Son Dakika: Papa Irak'a geldi!

Papa, Musul'da Hristiyanların çoğunlukta bulunduğu Karakuş bölgesini ziyaret ederek, bir konuşma yapacak.

Musul'dan sonra yine Erbil'e geçecek olan Papa, Franso Hariri Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.

Aynı gün akşam saatlerinde Bağdat'a dönecek olan Papa, burada bir gece geçirdikten sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreni sonrası Roma'ya dönecek.

20210307_2_47201974_63133204_Web

PAPA'NIN IRAK TEMASLARI

Papa Franciscus, önceki gün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.

Irak temaslarının ikinci gününde ise Papa, önce Necef'te Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile bir araya gelmişti.

Papa, Necef'ten sonra Nasiriye'de Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyaret etmişti.

TARİHTE İLK KEZ BİR PAPA, IRAK'I ZİYARET EDİYOR

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.

Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Rus aşısı yaptırdıRus aşısı yaptırdı
Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Nurgül Yeşilçay Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

'Kazanan'ı söyledi! Herkes şoke oldu

'Kazanan'ı söyledi! Herkes şoke oldu

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

39 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte detaylar...

39 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte detaylar...

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından yapıldı

Rus aşısı yaptırdı

Fenerbahçe'ye eski şampiyonlukları geri verilecek mi? TFF'ye resmi başvuru

Fenerbahçe'ye eski şampiyonlukları geri verilecek mi?

Kovid-19 salgını, aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı

Salgının kazananı aşı üreticileri! Milyarlarca dolar kar elde ettiler

Irak'ta 20 kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu

Kazdıkça acı tablo ortaya çıktı! 20 ceset bulundu

Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senato'da kabul edildi

Biden'dan dev paketle ilgili açıklama

Irak’ta Papa ile Sistani’nin buluştuğu gün 'milli gün' ilan edildi

Irak’ta Papa ile Sistani’nin buluştuğu gün 'milli gün' ilan edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.