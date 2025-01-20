Tarihi anlar! Türk bayrağı 12 yıl sonra yeniden gönderde

Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, göndere çekilen Türk bayrağıyla, 12 yıl aradan sonra yeniden faaliyet geçti. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Halep Başkonsolosluğu'nda açıklamalarda bulundu.

TÜRK BAYRAĞI YENİDEN SURİYE TOPRAKLARINDA DALGALANIYOR

Suriye’de son gelişmelerin ardından ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'te önemli bir gelişme daha yaşandı. Halep’te 2012 yılında kapatılan Türkiye Başkonsolosluğu yeniden açıldı.

Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyet geçti. 12 yıl aranın ardından Halep’te Türk Bayrağı yeniden dalgalandı.

“İLİŞKİLER DAHA FAZLA GELİŞECEK”

Bu tarihi gelişmeyi değerlendiren Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizi burada temsil edeceğiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine dışişleri temsilcileri olarak destek olacağız. Türkiye ve Suriye ilişkileri çok daha fazla gelişecek. Suriye'nin yeniden dünyaya açılmasına Türkiye olarak destek olacağız. İki taraftan da çok kazançlı bir sürece başladığımızı söyleyebiliriz."

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır