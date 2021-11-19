Tarihi Ay tutulması başladı! 3 saat 28 dakika sürecek

Çiçek veya kunduz ayı olarak da bilinen Kasım 2021 dolunayı izlenmeye başladı. NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak nitelerken tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika’nın tamamı tarafından izlenebilecek. Güney Amerika’nın batı yarısında, Asya’nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya’nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek. Tutulma Türkiye'den ise izlenemeyecek.

ÖZEL GÖZLÜĞE GEREK YOK

Gökyüzü gözlemcileri, güneş tutulmasından farklı olarak Ay tutulmasını izlemek için özel bir gözlüğe gerek olmadığını belirtiyor.

Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.

Ay tutulmasının 2021'in son Ay tutulması olduğu kaydedilirken, bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek.

