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Tarihi Aydos Kalesi görüntülendi! İşte son hali

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'deki Yaşayan Tarihi Aydos Kalesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çevre düzenlemelerine başlandı. Ön hazırlıkları tamamlan proje ile yenilenmeye hazır olan Aydos Kalesi'nin son hali havadan görüntülendi.

Tarihi Aydos Kalesi görüntülendi! İşte son hali

İstanbul’un tarihi yapılarından olan, Sultanbeyli’nin Yaşayan Tarihi Aydos Kalesi’nin Sultanbeyli Belediyesi öncülüğünde bir süredir devam eden restorasyon çalışmaları tamamlandı. Konunun uzmanları ve yetkili kurulların iş birliğiyle yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, kalede çevre düzenlemesi ile ilgili projenin ön hazırlıkları da tamamlandı. Çevre düzenlenmesi çalışmalarının tamamlanmasıyla Aydos Kalesi ziyaretçilere kapılarını açacak.

Öte yandan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Aydos Kalesi’ne giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve son durum hakkında bilgi aldı. Daha sonra Sultanbeyli’de bir çocuk parkının açılışına katılan Başkan Keskin, ardından millet bahçesi projesi, mesire alanı projelerinde de incelemelerde bulundu.

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Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Aydos Kalesi’nin restorasyonu hakkında, “Aydos Kalesi, merhum Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın ifadesiyle İstanbul fethinin kapılarını açan bir fetihtir Aydos Kalesi'nin fethi. Sultanbeyli Belediyesi olarak Aydos Kalesi'nin yeniden tarihe kazandırılması ve tarihin yeniden canlanması noktasında 2010 itibariyle büyük bir çalışmanın içerisine girdik. Öncelikli olarak Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımızın denetiminde ilgili kurullarımızın nezaretinde burada çalışmalarımızı başlattık. Önce bitki örtüleri tespit edildi. Ardından İstanbul Arkeoloji Müzelerinin nezaretinde surlarla ilgili kazı çalışmaları yapıldı. Bugün itibariyle iç surlar, dış surlar restorasyonu tamamlandı. Burada büyük bir tarih var. İstanbul için çok kıymetli Aydos Tepesi. İstanbul'un en yüksek noktası.
Şimdi burayı tekrar canlandırıp başta halkımıza, İstanbul halkına ve kültür dünyamıza büyük bir miras bırakmak istiyoruz. Bu anlamda tabii doğal zenginlikler, çevrenin korunması bizim açımızdan çok kıymetli. Bütün kurullarımızın vermiş olduğu doğrultuda çalışmalarımızı bu noktaya getirdik.

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Bizim buradaki arzumuz doğanın korunması, tarihin korunması. Bu anlamda özellikle tarihi anlamda bir yolculuk yapmak isteyen misafirlerimizin burada ağırlanması. Burada tabii ki otopark yapabilme şansımız yok ama vatandaşlarımız veya bu konunun meraklıları geldiğinde onların biraz da yürüyerek gelip gezebilecekleri, inceleyebilecekleri bir eser olacak” dedi.

Çevre düzenlemesi çalışmalarının yürütüldüğü Aydos Kalesi drone ile havadan görüntülendi.

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İHA

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