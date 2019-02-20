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Tarihi aygır depolarında ata sporları yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 16:08 | Son Güncelleme

Sivas’ta Osmanlı Devleti’nde orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi aygır depoları, ata sporlarının ve geleneksel kültürün yaşatıldığı bir mekân haline gelecek.Sivas-Ankara yolu üzerinde 246 bin metrekare alana sahip olan, Sultan Abdulhamid Han’a da at gönderen Tarihi Haralar Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, projenin detayları hakkında bilgi aldı.Tarihi Aygır depoları ile ilgili bilgi veren Vali Salih Ayhan, 246 bin metrekare alana sahip bölgeyi Sivas’ın kültürüne, sporuna ve ekonomisine kazandırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Sivas’ta Osmanlı Devleti’nde orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi aygır depoları, ata sporlarının ve geleneksel kültürün yaşatıldığı bir mekân haline gelecek.
Sivas-Ankara yolu üzerinde 246 bin metrekare alana sahip olan, Sultan Abdulhamid Han’a da at gönderen Tarihi Haralar Bölgesi’nde incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, projenin detayları hakkında bilgi aldı.
Tarihi Aygır depoları ile ilgili bilgi veren Vali Salih Ayhan, 246 bin metrekare alana sahip bölgeyi Sivas’ın kültürüne, sporuna ve ekonomisine kazandırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Bölgeye çok iyi bir fonksiyon vermek istediklerini vurgulayan Vali Ayhan, "Burası çok amaçlı kullanılacak. Sadece rekreasyon alanı olmayacak. Gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek sportif, gerekse tarihi eserlerin ayakta olduğu bir çalışma yapacağız. Burada öncelikle 11 adet tarihi yapı restore edilip ayağa kaldırılacak." dedi.
Projenin birkaç etabının olduğunu ifade eden Ayhan, "İkinci etapta ise organik ürünler satışının yapılacağı alanı tanzim edeceğiz. Sivas’ın farklı bölgelerinden gelen ürünleri bir araya toplayıp bunların satışını yapacağız. Burada bir şirket ya da kooperatif vasıtasıyla ürünlerimizi ekonomiye kazandıracağız ve kır ile köy hayatını canlı tutmayı sağlayacağız. Bütün tarihi yapılarımızı merkezde bir araya getirecek bir çalışma olan ’Minia Sivas’ı burada hayata geçireceğiz. Arka kısma ise geleneksel kültürümüzü, ata sporumuzu yaşatacak tesisler kazandıracağız. Diğer yandan bölgeyi izcilik kamplarının olduğu, gençlerin doğa ile baş başa kaldığı güzel bir mekan haline getireceğiz. Projeyi 2 ya da 3 etap halinde gerçekleştireceğiz. Sivas’ın batıya açılan kapısından giren çıkan herkes buraya uğramadan ayrılamayacak" ifadelerini kullandı.
Tarihi binaların restorasyonunun kısa süre içerisinde yapılacağını kaydeden Vali Ayhan, bu yıl onarımların tamamlanarak tarihi yapıların ziyarete açılacağını dile getirdi. Haralar Bölgesi’ne yapılacak projenin 2019-2020 yılları arasında tamamlanacağını dile getiren Vali Ayhan, "Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Yaz ve kış hareketli olacak. İnsanların nefes aldığı, hayat bulduğu, tarihi eserleri gördüğü bir mekân olacak. Toplumun her kesiminin kendinden bir şeyler bulduğu; çocuklara, gençlere, kadınlara, hayvanseverlere, tarih ve kültürseverlere hitap eden müthiş bir yaşam alanı olacak. Buradaki tarihi eserlerin her birine de ayrı bir fonksiyon vereceğiz" şeklinde konuştu.
Proje kapsamında bölgede bulunan ’İlk Adım Anıtı’nın da düzenlenerek, yeni bir görünüme kavuşturulacağını ifade eden Vali Ayhan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a ilk ayak bastığı yer olan bölgede bir çalışma gerçekleştirilecek. Bölge, yapılacak olan tüm detaylı çalışmalar ile birlikte zengin bir hale gelecek. Buradan geçen ziyaretçiler bu alanı görmeden, ziyaret etmeden, fotoğraf çekinmeden gitmeyecekler. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de hatırasını Kongre ruhuna uygun bir şekilde yaşatacağız" dedi.

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