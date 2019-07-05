HABER

Tarihi Aynalı Çarşı’ya ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Savaşları sırasında adı türküyle ölümsüzleşen tarihi Aynalı Çarşı, her gün yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları sırasında adı türküyle ölümsüzleşen tarihi Aynalı Çarşı, her gün yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Tarihi çarşı, yöresel ürünlerin yanı sıra, giyim, yiyecek, içecek, ev tekstili ile hediyelik eşyalardan oluşan çeşitli ürün yelpazesiyle ilgi görüyor. Çanakkale Savaşlarını anlatan Çanakkale Türküsü ile adı ölümsüzleşen Aynalı Çarşı, 130 yıllık tarihiyle ve geniş ürün yelpazesiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kent merkezinde bulunan tarihi çarşıda yöresel ürünlerin yanı sıra, giyim, yiyecek, içecek, ev tekstili, baharat çeşitleri ve Truva Atı, Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı minyatürleri gibi hediyelik eşyaların satışı yapılıyor. Tarihi çarşıyı görmeye gelenler, buradan yaptıkları alışveriş ile kent ekonomisine de canlılık kazandırıyor. ‘BURASI MUHAKKAK GÖRÜLMEYE DEĞER’ Çarşıda 1970'den beri esnaflık yapan Ali İhsan Kasım, Aynalı Çarşı’ya özellikle yaz aylarında ilginin yoğun olduğunu söyleyerek, “Tarihi çarşıya eskiden beri ilgi var. Ama şimdi daha değişik hediyeler olduğu için dışarıdan gelenler görmek için muhakkak buraya geliyor. Tarihi çarşı muhakkak görülmeye değer. Turistler genelde görmek için geliyor buraya. Aynalı Çarşı’nın aslında aynayla bir alakası yok. Eskiden burada at koşumları satılıyormuş. At koşumlarının kayışlarını süslemek için ayna takarlardı. Adı buradan kaynaklanıyor, aynalı diye. Birde o Kastamonulu askerimiz Aynalı Çarşı diye türkü yakınca, Aynalı Çarşı diye kalıyor adı. Aynalı Çarşı denince Mehmetçiğin Çanakkale Savaşları'nda yaşadığı zorluklar ve kahramanlıkları akla geliyor" dedi. ‘GEZİLECEK GÜZEL BİR YER’ İstanbul’dan çarşıyı ziyarete gelen Taner Kuruoğlu, “Çarşıya daha önce de gelmiştim. Her geldiğimde buradaki dükkanları da sürekli geziyorum. Sevdiklerimize küçük eşyalar, hediyeler alıyoruz. Burası güzel. Hem fiyatları da ucuz. Dışarıdan gelenler içinde gezilecek güzel bir yer” ifadelerini kullandı. Çanakkale’ye her geldiğinde Aynalı Çarşı’ya uğradığını söyleyen Fatih Sarıkaya ise, “İstanbul’dan geldim. Burayı çok beğendim. Her geldiğimde uğrayıp hediye alıyorum. Çeşitlilik gerçekten çok iyi. Daha çok Çanakkale, üzerine ama bulunduğumuz konumdan dolayı öyle olması gerekiyor. Çanakkale’ye gelen herkesi buraya davet ediyorum. Gelip bir şeyler alabilirler” şeklinde konuştu. ADI AT GÖZLÜKLERİNDEN GELİYOR Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nde de geçen Aynalı Çarşı, 2'nci Abdülhamid'in 1889 yılındaki padişahlığı sırasında, Çanakkale'nin önde gelen Yahudi ailelerinden birinin üyesi İlya Halyo tarafından yeniden inşa ettirildi. Çarşı, 1915'te Gelibolu çıkarması sırasında tahrip oldu. Çarşı içinde eskiden atlar için koşum ve süs eşyası yapan dükkanlar yer alıyordu. Çarşı, 'ayna' denilen at gözlüklerinin satılması nedeniyle 'Aynalı Çarşı' adıyla anılıyor. Aynalı Çarşı'dan söz edilen Çanakkale Türküsü'nü ise ilk kez Çanakkale Savaşları'na katılan Kastamonulu bir askerin söylediği biliniyor. Çanakkale Savaşları sırasında adı türküyle ölümsüzleşen ünlü Aynalı Çarşı, 2007 yılında yenilenmişti.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdiKırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdi
Hatay Reyhanlı'da patlama! Vali'den açıklamaHatay Reyhanlı'da patlama! Vali'den açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Hatay Reyhanlı'da patlama! Vali Doğan'dan açıklama

Hatay Reyhanlı'da patlama! Vali'den açıklama

İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arası çalışma başlatılıyor! 36 gün bu saatlerde kapalı olacak

Dikkat! Çalışma başlatılıyor... 36 gün trafiğe kapalı olacak

İlk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı

İlk hacı adayları yola çıktı!

Buna yürek dayanmaz: Torunum Hiranur'un yaşadığına sevinemedik

Buna yürek dayanmaz: Torunumun yaşadığına sevinemedik

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Makas atarak geldi, sonrası korkunç

Makas atarak geldi, sonrası korkunç

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yat keyfi

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.