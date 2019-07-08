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Tarihi Balıklıgöl’de anız yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan tarihi Balıklıgöl Platosu’nda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.Edinilen bilgilere göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Balıklıgöl Platosu’nda çıktı.

Tarihi Balıklıgöl’de anız yangını

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan tarihi Balıklıgöl Platosu’nda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Balıklıgöl Platosu’nda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangınını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarihi Balıklıgöl’de anız yangını

Tarihi Balıklıgöl’de anız yangını

Tarihi Balıklıgöl’de anız yangını

Tarihi Balıklıgöl’de anız yangını

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