Tarihi Biden-Putin görüşmesi başladı

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan göl kıyısındaki "Villa La Grange" adlı malikanede bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu toplantının verimli geçmesini umuyorum" dedi.

ZİRVEDE PEK ÇOK KONU ELE ALINACAK

4-5 saat sürmesi beklenen zirvenin gündeminde çok sayıda tartışma konusu bulunuyor. Casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu konuşulacak.

PUTİN'İ KATİL OLARAK NİTELEDİ

ABD-Rusya ilişkileri, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhakıyla kötüleşmeye başladı. Kriz, Biden'ın Mart'ta Putin'i "katil" olarak nitelemesiyle zirve yaptı. Son krizde iki taraf da büyükelçilerini çekti.



