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Tarihi Biden-Putin görüşmesi başladı

16.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. İki lider, baş başa görüşmek üzere Villa La Grange’ye giriş yaptı.

Tarihi Biden-Putin görüşmesi başladı

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan göl kıyısındaki "Villa La Grange" adlı malikanede bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu toplantının verimli geçmesini umuyorum" dedi.

ZİRVEDE PEK ÇOK KONU ELE ALINACAK

4-5 saat sürmesi beklenen zirvenin gündeminde çok sayıda tartışma konusu bulunuyor. Casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu konuşulacak.

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PUTİN'İ KATİL OLARAK NİTELEDİ

ABD-Rusya ilişkileri, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhakıyla kötüleşmeye başladı. Kriz, Biden'ın Mart'ta Putin'i "katil" olarak nitelemesiyle zirve yaptı. Son krizde iki taraf da büyükelçilerini çekti.


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İsviçre Rusya Vladimir Putin Joe Biden

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