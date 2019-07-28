Tarihi bina içerisinde ipe asılı halde bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan bir kişi restorasyon çalışması yapılacak olan tarihi bina içerisinde ipe asılmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde yaşayan İbrahim Akdoğan isimli vatandaştan ailesi dünden beri haber alamadı. Aile, Akdoğan’dan haber alamayınca durumu polise bildirdi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde restorasyon çalışması yapılacak olan tarihi binada müteahhitlik yaptığı öğrenilen Akdoğan, iş yerinde ipe asılı halde bulundu. 112 Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Akdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek bilgi aldı. İpe asılı halde bulunan Akdoğan’ın cansız bedeni Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Müteahhit olarak görev yapan Akdoğan’ın işlerinde sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor



