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Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 16:57 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilmiş tarihi bina kimliği belirsiz kişilerce iş makinesiyle yıkıldı. Polis, iş makinesi operatörlerini yakalarken, operatörlere talimat veren kişiler ise hala aranıyor.

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Cumartesi günü Kartepe İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 50 yıllık pancar deposu kimliği belirsiz kişiler tarafından iş makinesi ile yıkıldı. Kiralık olduğu belirlenen iş makinesinin sahibi ve operatörü, Kartepe Belediyesi tarafından yapılan şikâyet sonrasında polis ekipleri tarafından sorgulanırken, iş makinesini kiralayan kişiye ise ulaşılamadı. Polis ekipleri, iş makinesini kiralayan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

YIKTIRAN BELLİ DEĞİL

Yıkım sonrasında olay yerine geldiklerini söyleyen Başkan Mustafa Kocaman, "Cumartesi günü, yıkanın belli olduğu ama yıktıranın belli olmadığı bir olayla buranın yıkıldığını öğrendik. Öğrenir öğrenmez, belediyemizdeki hem imar, hem zabıta, hem teknik arkadaşlarımızın tamamı gelip oraya müdahale etti. Burası Adapazarı Şeker Fabrikası'na ait bir alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de kamulaştırmayla ilgili bir davası burada devam ediyor. Ayrıca, Anıtlar Kurulu tarafından tescilli bina ilan edilmiş, tarihimizi yansıtan kıymetli bir eser. Ancak, cumartesi günü burayı tamamen yıktılar. Biz gelir gelmez olayı hem Anıtlar Kurulu'na, hem Büyükşehir Belediyemize, hem de emniyet güçlerimize intikal ettirdik. Emniyetten arkadaşlarımız gereken tahkikatı yürütüyorlar. Çok yeni bir olay, henüz neticeye varmadı. Ancak çalışmanın sonucunda bu güzel yapıya zarar verenlerin tespit edileceğine ve cezalandırılacağına sonuna kadar inanıyorum. Kartepe Belediyesi olarak biz burayı sanat merkezi yapmayı çok arzuluyorduk. Burayı restore ettirecektik. Öyle bir imkân olması da söz konusuydu." dedi.

'İÇİMİZ YANIYOR'

Tarihi binanın yıkılmasından ötürü üzüntüsünü dile getiren Başkan Kocaman, "Bulunduğumuz mevkii, İstasyon ve Tepecik mahallelerimizin en güzel alanı. Etrafında, Büyükşehir belediyemizin yürüyüş yolunun geçtiği, basket sahamızın, parkımızın ve çok güzel yeşil alanlarımızın olduğu, yoğun bir nüfusun yaşadığı, güzel yeşilliklerin bulunduğu bir alan. Biz burayı ‘Pancar Sanat Merkezi’ adı altında halkımızın kullanımına ve hizmetine sunacaktık. Tabii halen vazgeçmiş değiliz. Hukuki süreci takip ettikten sonra yine Büyükşehir Belediyemizle birlikte gereken çalışmaları yapacağız. Süreci takip ettikten sonra duruma bakacağız. Ama çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. İnanın içimiz yanıyor" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli tarihi bina yıkım

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