Tarihi binada 38 yıl sonra ders zili çaldı

SİVAS (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve bir dönem lise olarak da hizmet veren tarihi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde, 38 yıl sonra yeniden ders zili çaldı.

"Manda ve himaye" fikrinin reddedilerek ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, 108 gün Milli Mücadele'ye merkezlik yapan Sivas'ta, valilik tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, 1981 yılına kadar Sivas Lisesi olarak eğitim verilen tarihi binada İnkılap Tarihi dersi verildi.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, 100 yıllık hikayesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan bir binada, sözlerin yetersiz kaldığını söyledi.

4 Eylül'ün Sivas için önemine işaret eden Ayhan, "4 Eylül Sivas Kongresi sadece Sivas için değil, ülkenin tamamı için hayati değer taşıyan bir anlam derinliğine sahiptir. Bir milletin kaderi, bu kongredeki dik duruş sayesinde belirlenmiş ve Türk milletinin yeryüzünden silinme arzusuna bir şamar atılmıştır." dedi.