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Tarihi binalara yazılar yazdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 17:11 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarihi binaların üzerine sprey boya ile yazılan yazılar büyük tepki görürken, vatandaşlar yetkililerin duruma bir an önce el koymasını istedi.

Tolunay DUMAN TARSUS,(Mersin),(DHA) MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarihi binaların üzerine sprey boya ile yazılan yazılar büyük tepki görürken, vatandaşlar yetkililerin duruma bir an önce el koymasını istedi. Tarsus ilçesindeki Kızılmurat Mahallesi'nde geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye desteği ile restorasyonu yapılan tarihi konaklara sprey boyalarla yazılar yazıldı. Bölgede bulunan ve restorasyonu yapılarak butik otel, cafe ve halen konut olarak kullanılan tarihi binaların duvarlarına sprey ile yazılan çeşitli yazılar tepki çekti. Tarihi binaların duvarlarına yazılan yazılara tepki gösteren Tarsus Medya Mensupları Derneği (MEDYAD) Başkanı Okan Çalışkan, Kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafında binaların duvarlarına yazı yazarak adeta kentin en önemli turist alanı, savaş halindeki bir mahallenin izlenimi ortaya koymuştur. Bu görüntü kentimize gelen yerli ve yabancı turistler ile biz Tarsus halkını çok üzmektedir. Özellikle Saint Paul kuyusunun bulunduğu alanda ve Tarihi Evler Sokağı'nda birçok binanın duvarlarına boya ile yazılar yazıldığı görülmektedir dedi. BİNALAR TAHRİP EDİLMİŞTİR Tarihi konakların kentte yaşayan herkesin ortak değeri olduğuna dikkat çeken Başkan Çalışkan, Kimisi aşk, kimisi racon kesen sözler yazarak, tarihi mekanı süsleyen binalarımız tahrip edilmiştir. Bu yöntemlerle kente hainlik etmektedirler. Yapılan suçtur, bu konu tarafımızca yetkilere ihbardır. Burada yazılan yazılar çok çirkin bir görüntü arz ederken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler tarihi güzellik karşısında gördükleri tahripten üzüntü duyduklarını dile getirmekteler. Tarihi eserleri zarar verenleri uyaralım, gerekli mercilere bu durumu bildirelim. Kentimize ve tarihimize sahip çıkalım diye konuştu.

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