Tarihi binayı iş makinesi ile yıktılar, talimatı verenler aranıyor

Kocaeli’nin Karatepe ilçesinde Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen 50 yıllık tarihi bina, iş makinesi ile kimliği belirsiz şahıslar tarafından yıktırıldı. Polis ekipleri binanın yıktırılması için iş makinesi kiralayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 13 Temmuz Cumartesi günü Kocaeli’nin Karatepe ilçesi İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 50 yıllık pancar deposu, kimliği belirsiz kişiler tarafından iş makinesi ile yıkıldı. Anıtlar Kurulu tarafından ‘tarihi bina’ olarak tescillenen yapının yıkıldığı haberini alan Karatepe Belediyesi, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrasında polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde binanın kiralık iş makineleri ile yıkıldığı tespit edildi. Binayı yıktığı belirlenen iş makinesi operatörünün ifadesi alınırken, iş makinesini kiralayan kişinin kimliği ise tespit edilemedi.

Polis ekipleri, geriye sadece kalıntıları kalan binayı yıkan şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için incelemelerini sürdürüyor.