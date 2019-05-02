Fatih YILMAZ - İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir bölümü Bizans İmparatorluğu, bir bölümü ise Selçuklu Devleti zamanında yapılan ve yıllar içinde tahribata uğrayan tarihi Boğazkesen Köprüsü, restore edilmezse yok olacak. Tarihte Amasya- Niksar bağlantısını sağlayan köprüden geriye sadece Kelkit Çayı içindeki ayak kısımları kalırken, bölgede ulaşım ise yanına daha sonra yapılan yeni köprüden sağlanıyor.

İlçeye bağlı Kale köyü yakınında bulunan Boğazkesen Köprüsü, Roma İmparatorluğu zamanında Kelkit Çayı ile Yeşilırmak’ın birleştiği noktada inşa edildi. Roma İmparatorluğu, zamanında kullanılan köprü daha sonra Selçuklu ve Osmanlı Devletleri zamanında onarımlar gördü. Yüzyıllarca bölgede ulaşımın sağlanması amacıyla kullanılan Boğazkesen Köprüsü zamanla yaşanan su taşkınları sebebiyle zarar gördü ve üst bölümü yıkıldı. Çöken köprüden geriye günümüzde sadece taşıyıcı ayaklar kaldı. Tarihte Amasya- Niksar bağlantısını sağlayan köprünün yanına sonradan inşa edilen yeni köprü ile bölgede ulaşım sağlanmaya başladı. Boğazkesen köprüsünün restore edilip yeniden eski haline getirilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü restorasyon projesi hazırladı. Proje için kurul onayı alındı. Yapılacak ihale ile restorasyonun başlayacağı öğrenilirken, ihale tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

'ROMA, SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNDE KULLANILDI'

Tarihi köprünün restorasyon projesinin hazır olduğunu belirten Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, ''Boğazkesen Köprüsü, Erbaa ilçemiz Kale köyü yakınlarında bulunan bir köprü. Tarihi olarak Roma döneminde yapıldığı biliniyor. Özellikle Kelkit Vadisinde İpekyolu üzerindeki iki büyük, önemli köprüden birisi. Birincisi Talazan Köprüsü, özellikle Selçuklu eseri olarak biliniyor. Ancak Boğazkesen Köprüsü, Kale köyü yakınlarında Kelkit ile Yeşilırmak’ın birleştiği noktada olmasıyla, ovanın sağ ve sol yakalarını birleştirmesi açısından stratejik bir öneme sahip. Köprü Roma döneminde yapılmış olmasına rağmen daha sonra Selçuklu ve Osmanlı döneminde onarılıyor ve kullanılmaya devam ediliyor. Ancak bölgede su taşkınının çok olması sebebiyle dayanamayıp çöküyor. Halen maalesef köprünün ayakları mevcut. Üst kısmında bir şey kalmış durumda değil. Köprünün yapımı içinde Karayollarına bağlı Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğünde restorasyon projeleri hazırlandı. Onların yürüttüğü işlemler söz konusu. Bildiğimiz şu restorasyon projeleri hazırlandı. Kurul onayı alındı. Onu biliyoruz. Ama ne zaman ihale edilecek, ne zaman yapılacak? O konuda net bir şey söylemek mümkün değil'' dedi.