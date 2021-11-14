Tarihi Bulgaristan seçimi: Türkiye de sandık başında!

Bulgaristan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Türkiye'deki çifte vatandaşlık sahibi Türkler sabah saat 07.00 itibariyle sandık başına gitti.
Türkiye genelinde toplam 126 sandık kurulurken, İstanbul’da seçim için Bulgaristan Başkonsolosluğu ile birlikte 26 okulda oy kullanımı yapılabilecek. Çifte vatandaşlık sahibi Türkler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Türkiye'nin farklı noktalarında kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar kimlik bilgilerini göstererek oylarını kullandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan oy kullanım işlemi saat 20.00’de sona erecek.
İHA
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