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Tarihi Bulgaristan seçimi: Türkiye de sandık başında!

14.11.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki çifte vatandaşlık sahibi Türkler Bulgaristan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Tarihte ilk kez oy kullanan Bulgar vatandaşı Türkler, sabah saat 07.00'de oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi akşam saat 20.00'de sona erecek.

Tarihi Bulgaristan seçimi: Türkiye de sandık başında!

Bulgaristan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Türkiye'deki çifte vatandaşlık sahibi Türkler sabah saat 07.00 itibariyle sandık başına gitti.

KİMLİK BİLGİLERİNİ GÖSTEREREK OY KULLANIYORLAR

Türkiye genelinde toplam 126 sandık kurulurken, İstanbul’da seçim için Bulgaristan Başkonsolosluğu ile birlikte 26 okulda oy kullanımı yapılabilecek. Çifte vatandaşlık sahibi Türkler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için Türkiye'nin farklı noktalarında kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar kimlik bilgilerini göstererek oylarını kullandı.

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AKŞAM SONA ERECEK

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan oy kullanım işlemi saat 20.00’de sona erecek.

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İHA

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seçim Bulgaristan
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