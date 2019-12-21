Tarihi cami ve türbelerden kurşun levha çalan 3 kişi yakalandı

Tolga YANIK-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 5 farklı tarihi cami ile türbenin şadırvan ve çatı kısımlarında bulunan 35 bin lira değerindeki kurşun levhaların çalınması olayları ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçesinde bulunan tarihi cami ve türbelerin şadırvan ve çatı kısımlarında bulunan kurşun levhaların çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin plakası olmayan ve arka sol farı yanmayan kamyonet ile hırsızlık yaptığı tespit edildi. Kamyonetin gidiş istikametindeki yaklaşık 300 kamera görüntüsünü inceleyen polis, kamyonetin plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Kamyonetin, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesindeki sanayi sitesinde olduğunun belirlenmesinin ardından Abdullah K. (28), Ömer E. (19), Suriye uyruklu Velit El M. (22) ile birlikte hırsızlık malı olan kurşun levhaları aldıkları tespit edilen hurdacılar Ferit K. ve Mustafa S. gözaltına alındı.

GECE HIRSIZ GÜNDÜZ HURDACI

Hurdacı Ferit K. ve Mustafa S., emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Abdullah K.'nın gece hırsızlık, gündüz ise hurdacılık yaptığı tespit edildi.

TAŞIMAKTA ZORLANMIŞLAR

Şüphelilerin, hırsızlık yaparken kentte son günlerde etkili olan yoğun sisten faydalandıkları ancak çaldıkları yaklaşık 3 bin 500 ton ağırlığındaki kurşun levhaları kamyonete taşırken zorlandıkları öğrenildi.

Çalıntı levhalar sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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