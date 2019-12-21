HABER

Tarihi cami ve türbelerden kurşun levha çalan 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

KONYA'da, 5 farklı tarihi cami ile türbenin şadırvan ve çatı kısımlarında bulunan 35 bin lira değerindeki kurşun levhaların çalınması olayları ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçesinde bulunan tarihi cami ve türbelerin şadırvan ve çatı kısımlarında bulunan kurşun levhaların çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin plakası olmayan ve arka sol farı yanmayan kamyonet ile hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Tolga YANIK-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 5 farklı tarihi cami ile türbenin şadırvan ve çatı kısımlarında bulunan 35 bin lira değerindeki kurşun levhaların çalınması olayları ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçesinde bulunan tarihi cami ve türbelerin şadırvan ve çatı kısımlarında bulunan kurşun levhaların çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin plakası olmayan ve arka sol farı yanmayan kamyonet ile hırsızlık yaptığı tespit edildi. Kamyonetin gidiş istikametindeki yaklaşık 300 kamera görüntüsünü inceleyen polis, kamyonetin plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Kamyonetin, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesindeki sanayi sitesinde olduğunun belirlenmesinin ardından Abdullah K. (28), Ömer E. (19), Suriye uyruklu Velit El M. (22) ile birlikte hırsızlık malı olan kurşun levhaları aldıkları tespit edilen hurdacılar Ferit K. ve Mustafa S. gözaltına alındı.
GECE HIRSIZ GÜNDÜZ HURDACI
Hurdacı Ferit K. ve Mustafa S., emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Abdullah K.'nın gece hırsızlık, gündüz ise hurdacılık yaptığı tespit edildi.
TAŞIMAKTA ZORLANMIŞLAR
Şüphelilerin, hırsızlık yaparken kentte son günlerde etkili olan yoğun sisten faydalandıkları ancak çaldıkları yaklaşık 3 bin 500 ton ağırlığındaki kurşun levhaları kamyonete taşırken zorlandıkları öğrenildi.
Çalıntı levhalar sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Ticareti yapılmak istenen piton ve parmak maymuna el konulduTicareti yapılmak istenen piton ve parmak maymuna el konuldu
Palandöken: “Tüm iş yeri açılışlarının bir kuralı olmalı”Palandöken: “Tüm iş yeri açılışlarının bir kuralı olmalı”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yaptırım' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yaptırım' tepkisi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hint Okyanusu'nda Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Mert Alpaslan’ın eşinden duygulandıran paylaşım!

Mert Alpaslan’ın eşinden duygulandıran paylaşım!

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hava destekli operasyonda öldürüldüler

Son dakika! "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sabah 06.00'da acı görüntü...

İBB önündeki fayton protestosunda 2. gün... Bu gece de çadırlarda sabahladılar

İmamoğlu'yla görüşüp 'devam edeceğiz' dediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.