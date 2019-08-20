Tarihi cami yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Trabzon’un Araklı ilçesi Çankaya Mahallesi’nde bulunan, ahşap süslemeleriyle dikkat çeken tarihi cami bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bir asırdan fazla geçmişe sahip olan caminin yapılış tarihi tam olarak bilinmezken, yöre halkı caminin bir an önce restore edilip eski haline getirilmesini istiyor. Yöre sakinleri yaklaşık 30 yıl önce tarihi caminin yetersiz kalması üzerine hemen yanına yenisini yaparken, tarihi cami ise zamana yenik düşerek yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çatısında çökme, duvarlarında ise çatlakların meydana gelen camide, duvarlarında panolar halinde düzenlenmiş ’Allah’, ’Muhammed’ ve 4 halifenin isimleri, ahşaptan yapılan kürsü, minber ve oyma motiflerle yapılan mahfil bölümü ile dikkat çekiyor.

Mahalle sakinleri caminin yıkılmasını istemediklerini belirterek, “Bu caminin yıkılmasına karşıyız. Burasının restore edilerek vakıf eseri olarak yaşatılmasını istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bu eseri yeniden imar edin ve bu eser ebedi olarak kalsın. Buranın tarihi çok eski” dediler.

Yaklaşık 10 yıl önce yöre halkının destekleri ve dönemin Araklı Çankaya belde belediye başkanı tarafından çatısı koruma altına alınarak yıkılması engellenen caminin tekrar korumaya alınmasını bekleniyor.

Öte yandan, Osmanlı döneminde yapılan ve 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan caminin tarihini yazan kitabenin okunmaması nedeniyle kesin tarih hakkında bilgi edinilemiyor.