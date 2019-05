Tarihi camide asırlık gelenek

İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele (karşılıklı Kur’an-ı Kerim okuma) geleneği Eski Van Şehrinde yer alan Tarihi Hüsrev Paşa Camisi’nde asırlardır sürdürülüyor.

Eski Van Şehrinin Ortakapı Mahallesi’nde yer alan bölgede 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan’ın eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi’nde Ramazan ayında karşılıklı Kur’an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği devam ediyor. Tarihi Hüsrev Paşa Camisi’nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu’nun tilavetiyle vatandaşların büyük bir muhabbetle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazından sonra gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatiplerinin tilaveti, tarihi caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Tarihi Hüsrev Paşa Camisi’nde görevli imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, mukabelenin Peygamber Efendimizin unutulan bir sünneti olduğunu belirtti. 5 yıl önce yeniden restore edilen tarihi camide Ramazan ayının dolu dolu geçtiğini ifade eden cami imam hatibi Koyuncu, “Hazreti Cebrail her Ramazan ayında Peygamber Efendimizin yanına gelerek Kur’an-ı Kerim’i beraber mukabele ederlerdi. Mukabele tarihten günümüze kadar hep bu şekilde devam etmiştir. Unutulan bir sünnet olduğundan dolayı restorasyonu yapılan tarihi camimizde de son 5 yıldır bu gelenek ciddi bir şekilde devam etmektedir. Mukabele ibadetinin yanı sıra camimizde 4 yıldır hatimle teravih namazları kılınmaktadır. Camimizin takva üzeri kurulan camilerden bir tanesi olduğundan dolayı burada hizmetler sürekli yapılmakta ve 5 vakit faal durumdadır. Hatimle kılınan teravih namazının dışında itikafa girilmektedir. 5 yıldan beridir de burada her Pazar günü namaz buluşması gerçekleştirilmektedir” dedi.

Ramazan ayında tarihi camide Hüsn-ü Hat ve Ebru sanatıyla da ilgilendiklerini dile getiren Koyuncu, bu sayede caminin daha çok ihya edildiğini kaydetti.

“Okunan Kur’an ile haz alıyoruz”

Ku’an-ı Kerim’in okunduğu her ortamın çok güzel olduğunu dile getiren cami imam hatiplerinden Halit Ayaz ise “Burada okunan Kur’an’da haz alıyoruz. Diğer taraftan büyük bir huzur buluyoruz. Ramazan ayı mağfiret ve yardımlaşma ayıdır. Bu ayda herkesin çok duyarlı olması ve birbirine destek olması gerekiyor” diye konuştu.