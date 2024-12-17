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  4. Tarihi camide mide bulandıran görüntü! Kadınların namaz kıldığı bölümde yaptığı iğrenç hareket kameralara yansıdı

Tarihi camide mide bulandıran görüntü! Kadınların namaz kıldığı bölümde yaptığı iğrenç hareket kameralara yansıdı

17.12.2024 15:05
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.12.2024 15:05
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Sakarya'da bulunan Adapazarı Ağa Camii iğrenç bir olaya sahne oldu. Kendini bilmez bir sapık, kadınların namaz kıldığı yerde iğrenç hareketler yaptı. Kimsenin görmediğini sanan sapığı o anlarda kamera çekiyordu. Sosyal medyada infial yaratan görüntünün ardından Sakarya Valiliği'nden de açıklama geldi.

Sosyal medya iğrenç bir görüntüyle çalkalanıyor. Camiye giren bir sapık kadınların namaz kıldığı yerde yaptığı hareketlerle herkesin midesini bulandırdı. O anlar da kamera kayıttaydı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sakarya'da bulunan tarihi Adapazarı Ağa Camii çok iğrenç görüntülere sahne oldu. Kadınların namaz kıldığı bölüme giren bir sapık camide değilmiş gibi mastürbasyon yaptı. Cami görevlilerinin kameradan fark ettiği olay sonrası harekete geçildi.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler izleyen herkesin tepkisini çekti. Akılalmaz olayı gerçekleştiren sapığın kısa süre içerisinde yakalanması bekleniyor.

VALİLİKTAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Tüm gözler yetkililere çevrilirken ilk resmi açıklama Sakarya Valiliği'nden geldi. Valilik sosyal medya hesabı üzerinden, "Sosyal medya platformlarında, ilimizdeki bir camide bir vatandaşın uygunsuz davranışlar sergilediğine dair paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiş olup gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."açıklamasını yaptı.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Sakarya Adapazarı Sakarya Valiliği
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