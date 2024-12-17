Tarihi camide mide bulandıran görüntü! Kadınların namaz kıldığı bölümde yaptığı iğrenç hareket kameralara yansıdı

Sosyal medya iğrenç bir görüntüyle çalkalanıyor. Camiye giren bir sapık kadınların namaz kıldığı yerde yaptığı hareketlerle herkesin midesini bulandırdı. O anlar da kamera kayıttaydı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sakarya'da bulunan tarihi Adapazarı Ağa Camii çok iğrenç görüntülere sahne oldu. Kadınların namaz kıldığı bölüme giren bir sapık camide değilmiş gibi mastürbasyon yaptı. Cami görevlilerinin kameradan fark ettiği olay sonrası harekete geçildi.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler izleyen herkesin tepkisini çekti. Akılalmaz olayı gerçekleştiren sapığın kısa süre içerisinde yakalanması bekleniyor.

VALİLİKTAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Tüm gözler yetkililere çevrilirken ilk resmi açıklama Sakarya Valiliği'nden geldi. Valilik sosyal medya hesabı üzerinden, "Sosyal medya platformlarında, ilimizdeki bir camide bir vatandaşın uygunsuz davranışlar sergilediğine dair paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiş olup gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."açıklamasını yaptı.