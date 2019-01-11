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Tarihi camide "pilav ikramı" geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 13:03 | Son Güncelleme

Kütahya'daki Kaditler Camisi'nde 10 yıldır her hafta cuma namazı sonrası cemaat ve vatandaşlara pilav ikram ediliyor - Caminin imam hatibi Muammer Torun: - "Hayırseverler ve çevre esnafın destekleriyle pilav ikramı etkinliğini 10 yıldır sürdürüyoruz. Böylelikle cemaatimiz ve esnafımız arasında birlik ve beraberlik pekişmiş oluyor"

Kütahya'da, Osmanlı döneminde yaptırılan bir camide 10 yıldır her hafta cuma namazı sonrası cemaate ve vatandaşlara pilav ikram ediliyor.

Cemalettin Mahallesi'nde 1835'de yaptırılan Kaditler Camisi'nde 10 yıldır süregelen "pilav ikramı" geleneğine hayırseverler ve esnaf destek veriyor.

Namaz öncesinde pişirilen pilav, her hafta cuma namazı sonrası cemaat ve vatandaşlara veriliyor.

Caminin imam hatibi Muammer Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 23 yıldır Kaditler Camisi'nde görev yaptığını ve cami-cemaat dayanışmasını pekiştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hayırseverler ve çevre esnafın destekleriyle pilav ikramı etkinliğini 10 yıldır sürdürdüklerini dile getiren Torun, "Böylelikle cemaatimiz ve esnafımız arasında birlik ve beraberlik pekişmiş oluyor." dedi.

Esnaf Hasan Dönmez de söz konusu gelenekle caminin birlik ve beraberliği pekiştirdiğine değinerek, sürdürdükleri geleneğin diğer camilere de örnek olduğunu vurguladı.

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