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Tarihi camiden geriye kalan minareyi çeşme yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

BURSA'da yıkım kararı verilip, yerine yeni cami yapılan yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen Hasanağa Camisi'ninin sağlam olan minaresi, mahalleli tarafından kaynak suyu çekilerek çeşme olarak kullanılıyor.

Tarihi camiden geriye kalan minareyi çeşme yaptılar

Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da yıkım kararı verilip, yerine yeni cami yapılan yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen Hasanağa Camisi'ninin sağlam olan minaresi, mahalleli tarafından kaynak suyu çekilerek çeşme olarak kullanılıyor.
Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 200 yıl önce yapıldığı tahmin edilen tarihi Hasanağa Camii 2000'li yılların başında yıkılarak yeni bir cami inşa edildi. Camiye yıkım kararı verilmesinin ardından incelemelerde bulunan Anıtlar Kurulu, minareye sağlam raporu verdi. Tarihi Hasanağa Camisi yıkıldı, minaresi ise ayakta kaldı. Mahallenin ortasında bir başına kalan minareye değer kazandırmak isteyen mahalleli, bölgede çıkan doğal kaynak suyunu boru tesisatıyla minarenin alt kısmına getirdi. Etrafına 4 adet musluk yerleştirilen minare çeşme olarak kullanılmaya başlandı.
Camiinin tarihçesinden ve yıkım aşamasından bahseden Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Turan (39), "Camimiz 1800'lü yıllara aitti. 2000'li yıllarda caminin yıkımı gerçekleştirildi. Eskiyen cami vatandaşlar için tehlike oluşturduğundan dolayı yerine yenisi yapıldı. Eski caminin olduğu yer meydan haline getirildi. Buradaki minaremizin Anıtlar Kurulu tarafından gerekli kontrolleri yapıldığında herhangi bir tehlike teşkil etmediği anlaşıldı. Cami yıkıldı fakat minaremiz anıt olarak kalmış oldu. Ayazma Suyu dediğimiz suyun köy kurulduğundan beri bölgeye geldiği söyleniyor. Su sürekli akıyor, doğal kaynak suyudur. Cami yıkıldıktan sonra buradaki su minareye taşınarak minarenin etrafından akmaya başladı" dedi.
CAMİ DEPREMDE HASAR GÖRÜNCE YIKILDI
Dedesinin bu camide imamlık yaptığını söyleyen mahalle sakinlerinden Ahmet Altın (73), "Cami ahşaptı. Camiinin yan tarafında muhtarlık vardı. Camii depremde hasar gördü ve ondan sonra yıkıldı. Minarenin etrafı sonradan yapıldı. Çevresi sonradan düzenlendi. Çeşmeler önceden caminin önündeydi" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Tarihi camiden geriye kalan minareyi çeşme yaptılarTarihi camiden geriye kalan minareyi çeşme yaptılarTarihi camiden geriye kalan minareyi çeşme yaptılarTarihi camiden geriye kalan minareyi çeşme yaptılar

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