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Tarihi caminin 4 asırlık çinileri kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın en eski Osmanlı camilerinden Tekeli Mehmet Paşa Camii, kayıp çinileriyle gündeme geldi.

Tarihi caminin 4 asırlık çinileri kayboldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın en eski Osmanlı camilerinden Tekeli Mehmet Paşa Camii, kayıp çinileriyle gündeme geldi. Tarih araştırmacısı Necmi Atik, caminin pencere alınlıklarındaki 4 asırlık 4 çininin kaybolduğunu söyledi. Atik, kadınlar bölümünde ise iki çininin üzerinin sıvayla kapatıldığını belirtti.
Dünyaca ünlü tarihi Kaleiçi'nde, kentin simgelerinden Saat Kulesi'nin hemen yanında yer alan Tekeli Mehmet Paşa Camii, 1606-1616 yılları arasında Tekeli Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı. 3 kapılı 16 pencereli cami tamamen taştan ve el işçiliği ile yıllara meydan okuyarak bugünlere geldi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın dedesinin 1920-1930 yılları arasında gönüllü imamlık yaptığı cami, bu yıl içinde ibadete kapatılarak Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde restorasyona alındı. 'Tekeli Mehmet Paşa Camii Onarım (Restorasyonu) ve çevre düzenlemesi' adı verilen çalışma sonrası cami, 2020 yılının Şubat ayında ibadete açılacak.
HIRSIZLIK VE TADİLAT KURBANI OLDU
Geçen yıl kapılarındaki altın yaldızlı figürlerden 3'ünün çalınmasıyla gündeme gelen cami, yakın zamanda kaybolan çinileriyle yeniden gündeme geldi. Kaleiçi'nde İslami dönem eserlerle ilgili çalışmalar yapan tarih araştırmacısı Necmi Atik, Tekeli Mehmet Paşa Camisi'ndeki araştırması sırasında, 11. yüzyılda yaşayan Tunuslu İslam bilgini İbnü'n-Nahvî'nin ünlü Münferice Kasidesi'nin beyitlerinin yazılı olduğu 6 çininin eksik olduğunu fark etti. Eksik beyitlerle ilgili çalışmalarını derinleştiren Atik, çinilerden ikisini, kadınlar için Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan asma katın olduğu yerde üzeri sıvayla kapatılmış halde buldu.
DIŞARDAKİ 4 ÇİNİ KAYIP
Münferice Kasidesi'nin, caminin 16 penceresine 3'er beyit halinde çiniler üzerine işlendiğini belirten Necmi Atik, beyitlerin numaralarını takip ettiğinde dışarıdaki kapıların sağ ve solunda bulunan pencerelerin alnındaki 4 çininin yerinde olmadığını gördüğünü söyledi. Bu camiyi eşsiz ve benzersiz kılan özelliğinin pencere alınlıklarındaki Münferice Kasidesi olduğunu belirten Atik, “Kaside mihrabın sağında besmele ile başlıyor. 3'er beyitler halinde ayarlanmış ve caminin 16 pencere alınlıklarına eşit şekilde yerleştirilmiş. Fakat iç taraftaki 2 pencerenin alnındaki çininin üzeri sıvayla kapatılmış. Bu sıva belki açılabilir belki ama yeni bir şeyle karşılaştık. Dışarıdaki kuzey kapısının sağlı ve sollu, doğuda ve batıdaki kapıların sağlı sollu yer alan çinilerin olmadığını gördük. 410 yıllık, eşi benzeri olmayan bu çiniler nereye gitti bilmiyoruz" dedi.
Atik, yetkililerle yaptığı görüşmeler neticesinde iç kısımdaki çinilerin üzerinin açılacağını, dışarıdaki eksik parçaların yeniden yapılacağını öğrendiğini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Tarihi caminin 4 asırlık çinileri kaybolduTarihi caminin 4 asırlık çinileri kaybolduTarihi caminin 4 asırlık çinileri kaybolduTarihi caminin 4 asırlık çinileri kayboldu

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