Tarihi caminin çalınan kurşunlarının maliyeti 100 bin lira

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan’ın eseri 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Cami’nin kubbelerinden çalınan kurşunların en az 100 bin lira harcama yapılarak yenileneceği öğrenildi. Hırsızların kurşunların bir bölümünün kilosunu 20 kuruştan hurdacıya sattığı öğrenildi. Öte yandan, ilk başta mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ş.G.’nin de savcının itirazı sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Lüleburgaz’ın tarihi camilerinden, 1569 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Camii’nin kubbelerindeki kurşun kaplamaların çalınmasının ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlük, kubbelerin tekrar eski haline getirilmesi için çalışma başlattı.

100 bin liralık masraf

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre caminin kubbelerindeki kurşun kaplamaların yenilenmesi için yapılacak çalışmaların bedelinin 100 bin TL’yi geçeceği öğrenildi.

54 kilogram kurşun çalmışlar

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre ise kubbe hırsızlarının, toplam 54 kilogram kurşun kaplamayı çaldığı öğrenildi. Hırsızların çaldıkları kurşunların önemli bir bölümünü hurdacıya sattığı öğrenildi. Öte yandan, hırsızların tarihi camiden çaldıkları kurşun kaplamaların kilosunu 20 kuruştan sattığı ortaya çıktı.