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Tarihi caminin çalınan kurşunlarının maliyeti 100 bin lira

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan’ın eseri 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Cami’nin kubbelerinden çalınan kurşunların en az 100 bin lira harcama yapılarak yenileneceği öğrenildi.

Tarihi caminin çalınan kurşunlarının maliyeti 100 bin lira

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan’ın eseri 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Cami’nin kubbelerinden çalınan kurşunların en az 100 bin lira harcama yapılarak yenileneceği öğrenildi. Hırsızların kurşunların bir bölümünün kilosunu 20 kuruştan hurdacıya sattığı öğrenildi. Öte yandan, ilk başta mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ş.G.’nin de savcının itirazı sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Lüleburgaz’ın tarihi camilerinden, 1569 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Camii’nin kubbelerindeki kurşun kaplamaların çalınmasının ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlük, kubbelerin tekrar eski haline getirilmesi için çalışma başlattı.

100 bin liralık masraf
Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre caminin kubbelerindeki kurşun kaplamaların yenilenmesi için yapılacak çalışmaların bedelinin 100 bin TL’yi geçeceği öğrenildi.

54 kilogram kurşun çalmışlar
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre ise kubbe hırsızlarının, toplam 54 kilogram kurşun kaplamayı çaldığı öğrenildi. Hırsızların çaldıkları kurşunların önemli bir bölümünü hurdacıya sattığı öğrenildi. Öte yandan, hırsızların tarihi camiden çaldıkları kurşun kaplamaların kilosunu 20 kuruştan sattığı ortaya çıktı.

Suç makinesi çıktı
Çaldıkları kurşunların geri kalanını da hurdacıya satarken suçüstü yakalanan hırsızlardan 17 yaşındaki İ.A.’nın suç makinesi olduğu öğrenildi İ.A.’nın daha önceden hırsızlıktan 7 adet dosyası olduğu öğrenildi. Öte yandan İ.A. ile hırsızlığa karışan ve 16 yaşında olduğu öğrenilen Ş.G.’nin de adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi. Konuyla ilgili olarak itiraz eden Cumhuriyet Savcısı’nın talebi üzerine Ş.G. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay nasıl olmuştu
Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde meydana gelmişti. Sabah olduğunda camiye gelen cami cemaati, kurşun plakaların yerinden söküldüğünü fark ederek durumu İlçe Müftülüğü’ne bildirmişti. Müftülük de yaşanan olayı Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ihbar etmiş, yapılan araştırmalar sonucunda teknik takibe başlayan polis ekipleri, kurşun plakaları çaldığı tespit edilen İ.A. ve Ş.G.’yi kıskıvrak yakalamıştı. Yakalanan zanlılardan İ.A. çıkarıldığı mahkemece “Mabetten hırsızlık” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Ş.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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