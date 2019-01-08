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Tarihi caminin kalıntılarını izinsiz kaldıranlar yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan köyünde 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan ve yıllar içinde tahrip olan caminin kalıntılarını izinsiz kaldıran muhtar, ihtiyar heyeti ve hafriyatçının da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında dava açıldı - Sanık Muhtar Vekili Güven Aslan: - "Yağmur ve fırtına sonrası caminin yüzde 90'ı yıkılmıştı. Burası köyün ortası, millet 'Cami kalıntılarını kaldırın.' diye başvurdu. İhtiyar heyeti olarak karar aldık, bunu temizledik. Nisanda mahkememiz var"

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan köyünde 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan caminin yıllar içinde büyük bölümünün yıkılmasının ardından kalıntılarını izinsiz kaldırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan muhtar, ihtiyar heyeti ve hafriyatçının aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına, nisanda başlanacak.

İpsala ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Koyunyeri köyü, namlı güreşçi "gaddar" lakaplı yenilmez Kel Aliço pehlivanın köyü olarak biliniyor.

Abdülhamit'in emriyle Emlak-ı Hümayun Komisyonu Ferecik Şubesi'nce (İpsala) bölgedeki 17 köyde padişah arazilerine okul yaptırılmasının yanında yenilmez başpehlivan Kel Aliço'nun köyüne bir de cami yaptırıldı.

Köylü, 2. Abdülhamit emaneti camide uzun süre ibadetini sürdürdü. Ancak Koyunyeri Camisi'nin 1980'li yılların sonuna doğru üst yapısı içine çökmeye başladı.

Sahip çıkılamayan cami günden güne ibadet yapılamaz hale gelince, köy sakinleri caminin birkaç metre yanına 1994 yılında yeni bir cami yaptırdı.

Yeni caminin yanında gittikçe harap duruma düşen tek minareli 1. Derece Anıt Eser niteliğindeki Koyunyeri Camisi'nin yıkıla yıkıla en son geçen yıl tek duvarı ayakta kaldı, daha fazla direnemedi.

İhtiyar heyeti de köylünün isteğiyle iş makineleriyle caminin kalıntılarını temizletti, tarihi caminin olduğu alanı yeni caminin bahçesi olarak düzenletti.

Bunun üzerine Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İzinsiz gerçekleştirilen işlem nedeniyle muhtar, ihtiyar heyeti ve molozu taşıyan hafriyatçı hakkında dava açıldı. 6 sanığın yargılanmasına nisan ayında başlanacak.

- "Tehlike arz ediyor diye" kaldırmışlar

Adı 1998 yılında Aliçopehlivan değiştirilen köyün Muhtar Vekili Güven Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restore edilmesi amacıyla çeşitli makamlara başvurulmasına rağmen onarılmayan caminin önce üst yapısının, daha sonra da 3 duvarının içine göçtüğünü ileri sürdü.

Köylünün bölgede oyun oynayan çocuklar için tehlike arz ettiği gerekçesiyle caminin kalıntılarının kaldırılmasını talep ettiğini anlatan Aslan, "Yağmur ve fırtına sonrası caminin yüzde 90'ı yıkılmıştı. Zaten çatısı uçmuştu. Burası köyün ortası, millet 'Cami kalıntılarını kaldırın.' diye başvurdu. İhtiyar heyeti olarak karar aldık, bunu temizledik. Halktan biri şikayet etti herhalde. 2 kere keşfe geldiler, nisanda mahkememiz var." diye konuştu.

Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu yetkilileri ise 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan ve bölgedeki tek Abdülhamit yadigarı eserle ilgili gerçekleştirilen işlem nedeniyle şikayetçi olduklarını ve süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.

Yetkililer, caminin yeniden projelendirilip ihya edilmesi için çalışma yürüteceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülhamit Aliçopehlivan cami dava yıkım

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