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Tarihi caminin kapısını ve camını kıran saldırgan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 10:38 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki 230 yıllık Eski Cami'nin tahta dış kapısını tekmeyle camını ise ayakkabısıyla kıran M.K.

Tarihi caminin kapısını ve camını kıran saldırgan yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'teki 230 yıllık Eski Cami'nin tahta dış kapısını tekmeyle camını ise ayakkabısıyla kıran M.K. (37), güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Görgü tanıklarının alkollü olduğunu belirttiği kişi, 17 Kasım Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında, Tepe Mahallesi 38 Sokak'taki 230 yıllık Eski Cami'nin tahta dış kapısını tekmeyle, camını da ayakkabısıyla kırdı. Kaçarken, spor ayakkabısını caminin bahçesinde bırakan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, caminin güvenlik kamerası ile MOBESE kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden saldırganın M.K. olduğu belirlendi. M.K., dün Yat Limanı'nda kendisini fark eden polis ekiplerini görünce kaçmak istedi. Peşine düşen ekipler, M.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. M.K.'nin 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'kamu çalışanın görevini yapmasını engellemek', 'basit yaralama' ve 'kavga' suçlarından arandığı belirlendi. Alkollü olduğu için ehliyetine el koyulduğu tespit edilen M.K.'nin, ifadesinde, o gece çok alkollü olduğunu belirtip, caminin kapısını ve camını kırdığını kabul ettiği öğrenildi. M.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.
NAMAZ KILMAYA ÇALIŞMIŞ
Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, M.K.'nin bahçeye girerek, önce çevreye baktığı ardından kıbleye ters dönüp, ayakta namaz kılmaya çalıştığı görüldü. Cami bahçesinde ayakta 2 kez namaz kılmaya çalışan M.K.'nin daha sonra kırdığı kapıdan girerek, içeride dolaştığı ardından dışarı çıkıp koşarak, kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Tarihi caminin kapısını ve camını kıran saldırgan yakalandıTarihi caminin kapısını ve camını kıran saldırgan yakalandıTarihi caminin kapısını ve camını kıran saldırgan yakalandıTarihi caminin kapısını ve camını kıran saldırgan yakalandı

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