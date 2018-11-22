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Tarihi caminin kapısını ve camını kıran zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 10:39 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki 230 yıllık Eski Cami'nin tahta dış kapısını tekmeyle, camını ise ayakkabısıyla kırdığı öne sürülen M.K.

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki 230 yıllık Eski Cami'nin tahta dış kapısını tekmeyle, camını ise ayakkabısıyla kırdığı öne sürülen M.K. (Mehmet Kurt) (37), güvenlik kameralarından tespit edilip, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Geçen 17 Kasım Cumartesi günü saat 00.15 sıralarında, görgü tanıklarının alkollü olduğunu öne sürdüğü bir kişi, Tepe Mahallesi 38 Sokak üzerindeki 230 yıllık Eski Cami'nin tahta dış kapısını tekmeyle, camını da ayakkabısıyla kırdı. Kaçarken spor ayakkabısını caminin bahçesinde bırakan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, caminin güvenlik kamerası görüntülerini, ayrıca MOBESE kameralarının kayıtlarını inceledi. Zanlının, M.K. olduğu belirlendi. M.K., dün (çarşamba) Yat Limanı'nda kendisini fark eden polis ekiplerini görünce kaçmak istedi. Peşine düşen ekipler, M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, kamu çalışanın görevini yapmasını engellemek, basit yaralama ve kavga suçlarından arandığı belirlenen, alkollü olduğu için ehliyetine el konulduğu tespit edilen M.K.'nın ifadesinde, o gece çok alkollü olduğunu belirtip, caminin kapısını ve camını kırdığını kabul ettiği öğrenildi. M.K.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. NAMAZ KILMAYA ÇALIŞMIŞ Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, M.K.'nın bahçeye girerek önce çevreye baktığı ardından kıbleye ters dönerek ayakta namaz kılmaya çalıştığı görüldü. Cami bahçesinde ayakta 2 kez namaz kılmaya çalışan M.K.'nın daha sonra kırdığı kapıdan girerek içerde dolaştığı, ardından dışarı çıkıp koşarak kaçtığı görüntülerde yer aldı.

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