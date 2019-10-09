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Tarihi caminin konutlar arasında kalan avlu girişi restore edilmeyi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:10 | Son Güncelleme

KÜLLİYESİYLE birlikte klasik Türk mimarisinin son eseri olarak kabul edilen Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nin konutlar ile dükkanlar arasında kalan ve 5,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören tarihi girişi restore edilmeyi bekliyor.

Tarihi caminin konutlar arasında kalan avlu girişi restore edilmeyi bekliyor

Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) KÜLLİYESİYLE birlikte klasik Türk mimarisinin son eseri olarak kabul edilen Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nin konutlar ile dükkanlar arasında kalan ve 5,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören tarihi girişi restore edilmeyi bekliyor.

Fatih'te Davutpaşa Mahallesi'nde Kızılelma Caddesi ile Hekimoğlu Ali Paşa caddesi kavşağında Osmanlı dönemi, 18. yüzyıla özgü bir cami Hekimoğlu Ali Paşa Camii. Zaman içerisinde çeşitli onarımlar gören külliyeden, camiye bağlı olan ahşap hünkâr kasrı ile Kocamustafapaşa Caddesi'ndeki çeşme ve güneydeki kapı kısmı hariç dış avlu duvarları günümüze ulaşmamış. 287 yıl önce inşa edilen tarihi camiyi diğer camilerden farklı kılan ise 200 metre ötede konut ve dükkanların arasında kalan avlu girişi. Yıllar önce yaşanan yangın sonrası bölgede konutlar yapılmaya başlamış böylece caminin tarihi girişi de evlerin arasında kalmış. O günden beri önünden her gün çok sayıda yaya ve araç geçse de pek çok kişi yapının tarihi önemde olduğunu fark etmiyor.

CAMİNİN TARİHİ GİRİŞİ DEPREMDE ZARAR GÖRDÜ

İki hafta önce İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem pek çok yapıyı etkilediği gibi Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nin caddede yer alan tarihi girişine de zarar verdi. Deprem sırasında yapıdan taşların döküldüğü belirtilirken ardından bölgeye güvenlik gerekçesiyle bariyerler koyulduğu görüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ TARİHİ YAPININ RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYOR

Davutpaşa mahallesinde yaşayan Adem Güler depremde zarar gören yapının tarihi önemde olduğunu söyleyerek, "Depremde bu yapı sallandı, bazı taşlar düştü. Arka tarafta ve ön tarafta taşlar düştü. Onun üzerine zabıta ekipleri tekrar taş düşebilir, kimseye zarar gelmesin diye çevirdiler. Aslına uygun bir şekilde, hiç bozulmadan sağlamlaştırılmalı" dedi.

Yıllardır bölgede oturan Sıtkı Yapıcı, "Bu tarihi bir eserdir. Bu caddede tamamen caminin avlusu eskiden. 70 sene önce bu evlerin hiçbiri yoktu. Tarihi bir eser olduğu için bir önce kazandırılmalı ve gelecek nesillere bir eser bırakılmalıdır" diye konuştu.

Eskiden caminin avlusu olarak kullanılan bölümdeki konutlardan birinde oturan 20 yaşındaki Ahmet Günerdi, "Bence restore edilmesi çok iyi olur. Çünkü Osmanlı kültürünü yansıtan nadir yapılardan biri. Tarihi bir özelliği de var. Bize Osmanlı kültürünü yaşattığı için restore edilmeli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"7 YILDIR RESTORASYON İÇİN ONAY BEKLİYORDUK"

Görevliler ise yaklaşık 7 yıldır Hekimoğlu Ali Paşa Camii ve sokakta konutlar arasında yer alan tarihi girişinin restore edilmesi için onay beklendiğini ve geçen aylarda o onayın verildiğini belirtti. İhale aşamasının ardından camide restorasyon çalışmalarının başlaması bekleniyor.

(FOTOĞRAF)

Tarihi caminin konutlar arasında kalan avlu girişi restore edilmeyi bekliyorTarihi caminin konutlar arasında kalan avlu girişi restore edilmeyi bekliyorTarihi caminin konutlar arasında kalan avlu girişi restore edilmeyi bekliyorTarihi caminin konutlar arasında kalan avlu girişi restore edilmeyi bekliyor

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