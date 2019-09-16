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Tarihi caminin kurşunlarını çalan cezaevi firarisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kubbesinden kurşun çalan 2 şüpheli yakalandı.

Tarihi caminin kurşunlarını çalan cezaevi firarisi çıktı

LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kubbesinden kurşun çalan 2 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu ve polislere, ağabeyine ait kimliği gösterdiği ortaya çıktı.
Lüleburgaz'ın en eski tarihi camilerinden biri olan ve 1569 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin kubbelerindeki 54 kilo kurşun kaplaması çalındı. Geçen hafta meydana gelen hırsızlık olayının ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, hırsızların kendilerini fark ettirmemek için kurşunların bir hafta boyunca gece geç saatlerde peyderpey çalındığını ve çalınan kurşunların önemli bir bölümünün kilosu 20 kuruştun hurdacıya satıldığını belirledi. Hurdacılarda önlem alan polis, çaldıkları kurşunları satmaya çalışan şüpheliler İ.A. (17) ve Ş.G.'yi (16) yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ş.G.'nin, ağabeyinin kimliğini polislere gösterdiği öğrenildi. Yapılan incelemede Ş.G.'nin hırsızlık suçundan bulunduğu cezaevinden firar ettiği, İ.A.'nın ise hırsızlık suçundan 7 ayrı dosyasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Tarihi caminin kurşunlarını çalan cezaevi firarisi çıktıTarihi caminin kurşunlarını çalan cezaevi firarisi çıktı

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