Tarihi caminin minaresine çıktı, indirmek isteyen polis düşme tehlikesi geçirdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Köşk ilçesinde, restorasyonu sürdürülen tarihi caminin minaresindeki iskeleye çıkan, şizofreni hastası olduğu belirtilen Anıl D. (28), polise zor anlar yaşattı. İtfaiye merdiveniyle minareye çıkan ve düşme tehlikesi atlatan polis memuru Ömer Altunbay, ikna ettiği Anıl D.'yi indirdi.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi'ndeki Osmanlı Dönemine ait 225 yıllık Çarşı Camii'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu belirtilen Anıl D., restorasyon çalışması yapılan tarihi caminin minaresindeki iskeleye çıktı. Anıl D.'yi görenler; itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, minare tepesinde "Allah'ın evini neden bozuyorsunuz?" diye bağıran Anıl D.'yi inmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları yetersiz kalınca itfaiye merdiveniyle minareye çıkan polis memuru Ömer Altunbay, Anıl D.'yi indirmek için mücadele etti. Bu sırada düşme tehlikesi de atlatan Altunbay, ikna ettiği Anıl D.'yi aşağı indirdi. Anıl D., sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu
AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...
Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi
FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum