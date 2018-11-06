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Tarihi caminin minaresine çıktı, indirmek isteyen polis düşme tehlikesi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:33 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, restorasyonu sürdürülen tarihi caminin minaresindeki iskeleye çıkan, şizofreni hastası olduğu belirtilen Anıl D. (28), polise zor anlar yaşattı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Köşk ilçesinde, restorasyonu sürdürülen tarihi caminin minaresindeki iskeleye çıkan, şizofreni hastası olduğu belirtilen Anıl D. (28), polise zor anlar yaşattı. İtfaiye merdiveniyle minareye çıkan ve düşme tehlikesi atlatan polis memuru Ömer Altunbay, ikna ettiği Anıl D.'yi indirdi.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi'ndeki Osmanlı Dönemine ait 225 yıllık Çarşı Camii'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu belirtilen Anıl D., restorasyon çalışması yapılan tarihi caminin minaresindeki iskeleye çıktı. Anıl D.'yi görenler; itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polisler, minare tepesinde "Allah'ın evini neden bozuyorsunuz?" diye bağıran Anıl D.'yi inmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları yetersiz kalınca itfaiye merdiveniyle minareye çıkan polis memuru Ömer Altunbay, Anıl D.'yi indirmek için mücadele etti. Bu sırada düşme tehlikesi de atlatan Altunbay, ikna ettiği Anıl D.'yi aşağı indirdi. Anıl D., sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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