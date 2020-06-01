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'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 10:30 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Edirne sınırında bulunan Dimetoka kentinde ibadete kapalı bulunan tarihi Çelebi Mehmet Camii’nin minaresine Yunanistan bayrağı asıldığı ve bayrağın fark edilmesinin ardından belediye tarafından indirildiği iddiası sosyal medyada da gündem oldu. Teyit.org, sözkonusu görselin 2015 yılına ait olduğunu ve haberin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

Demirören Haber Ajansı (DHA) Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin karşısında bulunan Yunanistan’ın Dimetoka kentinde bulunan ve restore edilmeyi bekleyen ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine dün gece henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından Yunan bayrağı asıldığını iddia etmişti.

Bayrağın asıldığını fark edenlerin uyarısı ile bu sabah belediye yetkililerinin bayrağı indirdiği öne sürülmüştü.

Ancak teyit.org isimli site bu iddiayı yalanladı. Görselin orijinalinin 2015 yılına ait olduğu ve Yunanistan bayrağının fotomantaj yöntemiyle sonradan eklendiği iddia edildi.

Sosyal medyada İstanbul’un alınmasının yıldönümü sebebiyle okutulan Fetih Suresi’ne karşılık olarak asıldığı iddia edilen bayrağı gösteren sadece bir fotoğraf karesi bulunuyordu.

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