'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

Demirören Haber Ajansı (DHA) Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin karşısında bulunan Yunanistan’ın Dimetoka kentinde bulunan ve restore edilmeyi bekleyen ibadete kapalı 579 yıllık tarihi Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin minaresine dün gece henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından Yunan bayrağı asıldığını iddia etmişti.

Bayrağın asıldığını fark edenlerin uyarısı ile bu sabah belediye yetkililerinin bayrağı indirdiği öne sürülmüştü.

Ancak teyit.org isimli site bu iddiayı yalanladı. Görselin orijinalinin 2015 yılına ait olduğu ve Yunanistan bayrağının fotomantaj yöntemiyle sonradan eklendiği iddia edildi.

Sosyal medyada İstanbul’un alınmasının yıldönümü sebebiyle okutulan Fetih Suresi’ne karşılık olarak asıldığı iddia edilen bayrağı gösteren sadece bir fotoğraf karesi bulunuyordu.

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