Tarihi caminin pirinç musluklarını çaldılar

İSTANBUL (AA) -KAAN BOZDOĞAN- Beyoğlu'nda 2016 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından iki hafta önce ibadete açılan tarihi Cihangir Camisi'nin pirinç muslukları çalındı.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1559 yılında oğlu Şehzade Cihangir için Mimar Sinan'a yaptırılan, geçirdiği 5 yangından sonra 1889 yılında Sultan Abdülhamid tarafından yeniden inşa ettirilen ve son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 3 yıl süren restorasyon çalışmasıyla ihya edilerek iki hafta yeniden önce ibadete açılan Cihangir Camisi'nin şadırvanındaki musluklar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Cami mimarisine özgü takılan 11 pirinç musluğun 7'si dün sabah namazı sonrası çalınırken, 4'ü kullanılmaya devam ediyor.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, AA muhabirine, Cihangir Camisi'nin İstanbul için önemli bir kültür varlığı olduğunu belirtirken, çalınan muslukların yerine yenilerinin takılacağını belirtti.

Sarı, muslukların ekonomik değerinin yüksek olmadığını, ancak bunlara tenezzül eden insanların satıp az da olsa para kazanmak için hırsızlık yaptığını söyledi.