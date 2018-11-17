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Tarihi caminin tahta kapısını ve camını kırıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

MARMARİS'te alkollü olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi, 230 yıllık Eski Cami'nin tahta dış kapısını tekmeyle, camını da ayakkabısıyla kırdı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te alkollü olduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi, 230 yıllık Eski Cami'nin tahta dış kapısını tekmeyle, camını da ayakkabısıyla kırdı. Kaçarken spor ayakkabısını caminin bahçesinde bırakan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay, bugün saat 00.15 sıralarında, Tepe Mahallesi 38 Sokak üzerindeki 230 yıllık Eski Cami'de meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, caminin bahçesine girdi. Saldırgan, ardından caminin tahta kapısını tekmeyle ve camını da ayağından çıkardığı spor ayakkabıyla kırdı. Çevredeki bir apartmanda oturan vatandaşlar gürültüye uyanarak, balkona çıktı. Vatandaşların tepkisi ve 'polis' diye bağırmasıyla saldırgan kaçtı. Şüpheli, kaçarken ayakkabısını cami bahçesinde bıraktı. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Sokak üzerindeki mobese kayıtlarının incelemeye alındığı belirtildi.

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Tarihi caminin tahta kapısını ve camını kırıp kaçtıTarihi caminin tahta kapısını ve camını kırıp kaçtı
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