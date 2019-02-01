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Tarihi camiye hırsızlar dadandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

FATİH'teki Tarihi Ahi Çelebi Camii'ne hırsızlar dadandı.

Tarihi camiye hırsızlar dadandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - FATİH'teki Tarihi Ahi Çelebi Camii'ne hırsızlar dadandı. Cemaat camiden kuran, ayakkabı, kadın bölümündeki etekler ve imamın mikrofonunun çalındığını söyledi. Camide yaşanan bir ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

  1. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in doktoru, Ahi Ahmed Çelebi Tabib Kemal tarafından yaptırılan ve 1653'te çıkan yangın sonrası Mimar Sinan tarafından onarılan Eminönü'ndeki Tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesini geçen yıl yağmur sonrası deniz suyunun yükselmesiyle denizanaları basmıştı. Tarihi cami son günlerde ise hırsızların hedefi oldu. Camide sıkça yaşanan ayakkabı hırsızlığının yanı sıra kuran, kadın bölümündeki etekler ve imamın mikrofonu dahi çalındı. Çaresiz kalan cemaat camiye bir güvenlik görevlisi istiyor.

"AYAKKABI HIRSIZLIĞI ARTIK BİZE NORMAL GELİYORö
Cami cemaatinden İzzet Sarı, "Hırsızlık sürekli oluyor, ayakkabı hırsızlığı zaten sürekli olan bir şey ve artık bize normal geliyor. Camiye girdiğimiz zaman artık ayakkabıyı yanımızda muhafaza edeceğiz o derecedeyiz. Kitap hırsızlığı oluyor, vakfa ait islam eserleri kitaplar ve kuran kitapları çalınıyor. Kadınlar bölümündeki namaz kılarken giyilen başörtü ve etekler çalınıyor, geçenlerde hocamızın mikrofonunu bile çaldılar. Namaz kıldıracak mikrofonu dahi yoktu. Beklentimiz sadece buraya bir güvenlik görevlisinin tahsis edilmesi. Hemen hemen her gün bir hırsızlık olayı var önüne geçilemiyor. Burası tarihi bir cami her vakit kalabalık oluyor. Ayakkabı hırsızlığı cemaat namaz kılarken oluyor. Camiyi gezmek için gelen turistlerin de içeriye girdiği andan itibaren 3 dakika içerisinde ayakkabıları gidiyor" diye konuştu.

MİNARENİN KURŞUNUNU ÇALMAYA KALKTILAR
Cemaatten bir kişi de "Geçenlerde yine minarenin kurşunlarını çalmak için gece minareye çıktılar gelenler müezzinin farketmesiyle kaçtılar" dedi. Diğer cami cemaatleri de hırsızlık olaylarından dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi.

AYAKKABI HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde oturan kişinin, namaz için camiye gelen kişiyi gözleriyle takip etmesi, ayakkabısını ayakkabılığa bıraktıktan sonra içeriye giren kişinin ayakkabısını alarak uzaklaştığı görüldü.

(FOTOĞRAF)

Tarihi camiye hırsızlar dadandıTarihi camiye hırsızlar dadandıTarihi camiye hırsızlar dadandıTarihi camiye hırsızlar dadandı

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