Tarihi camiye PVC'den giriş yaptılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda 4 yıl önce restorasyonu tamamlanan tarihi Ağa Camii'nin girişine PVC doğramadan eklenti yapılması, büyük tepki çekti.

Adapazarı merkezinde sadeliğiyle dikkat çeken 200 yıllık Ağa Camisi, 2014 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından restore edildi. 2014 Haziran'ında restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden ibadete açılan camiye yapılan eklentiler tepki çekti. Bahçesine bir imam odası inşa edilen camiye, ardından 'neon' ışıklarla bir tabela yapıldı ve sonrasında şikayetler üzerine tabela kaldırıldı. Daha sonra giriş kapısındaki ahşap sundurmanın altına yapılan ilave giriş bölümü de Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararıyla kaldırıldı. Bir süre sonra ise caminin bahçesine tente gerilidi, duvarlara, pencerelerine ve minaresine yeşil, sarı ve turuncu renkli parlak ışıklar takıldı.

'PVC DOĞRAMADAN GİRİŞ YAPILDI'

Kent sakinlerinin tepkisine rağmen cami yönetimi bu eklentileri kaldırmazken, son olarak da caminin giriş kapısındaki ahşap sundurmanın altına 'PVC' diye bilinen plastik doğramadan eklenti yapıldı. Vatandaşlar, tarihi caminin dokusuna aykırı eklentilerin kaldırılması istedi.

AĞA CAMİSİ

Kömürpazarı Bankalar Caddesi üzerinde bulunan Ağa Camii'nde sadelik göze çarpmaktadır. Duvarları süslü olmayıp, çerçeveler içinde dini yazılar bulunmaktadır. Taş temel üzerine inşa edilen yapı kâgirdir. Adapazarı'ndaki küçük camiilerden biridir. İki kat biçiminde yapılmış ve minaresi sonradan eklenmiştir. 200 yıllık olduğu söylenen caminin üstü çatılı olup, kiremit döşelidir ve kubbesi bulunmamaktadır. Caminin ön bahçesinde bulunan şadırvan 2001 yılında yıkılmış, yerine arka bahçede yeni bir şadırvan yapılmıştır. Mihrabında aşırı süse kaçılmamış olup, çini süslemesine rastlanmamıştır. Yalnızca yağlı boya ile biraz şekil verilmiştir. Tavanı ahşap döşeme olup, tavan ortasındaki elips biçiminde ahşap süsleme ilgi çekicidir. Camiyi yaptıranın kimliği ve yapılış tarihi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak cami alanının önceden mezarlık olduğu, mezarlığın iptal edilerek yerine bu caminin yapıldığı bilinmektedir. Ön bahçede tek kalan mezarın taşının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; söz konusu mezarda yatanın bir asker olduğu ve bayraktarlık yaptığı, adının Mustafa olduğu ve 1774 yılında şehit düştüğü ifade edilmektedir.