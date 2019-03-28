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"Tarihi çarşılarda esnaf kültürü devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren: - "Osmanlı dönemindeki tarihi çarşılar; dönemin alışveriş merkezleri, büyük AVM'leri. Günümüz AVM'leri vahşi kapitalizmin bir unsuruyken Osmanlı dönemindeki tarihi çarşılarda bir ruh var. Tarihi çarşılarda esnaflık ilişkisi var, ahilik anlayışı var" - "Bugün Arasta Çarşısı'nda dua kubbesinde hala dua ediliyor olması, esnafın az ya da çok 'Ben bugün siftah ettim, yandaki arkadaşımdan alın.' demesi bizim bu kültürümüzün yaşadığını hala göstermesi açısından önemlidir"

EDİRNE (AA) - Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Osmanlı döneminde inşa edilen vakıf eserlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan çarşılardaki esnaf kültürü ve ahilik anlayışının bugün de yaşatıldığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Selimiye Arastası'nda çektikleri fotoğraflardan oluşan fotoğraf sunusu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen programla yapıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, programda yaptığı konuşmada, tarihi çarşıların, Osmanlı döneminde yapılan vakıf eserlerinin geleceğe taşınması amacıyla inşa edildiğini anlattı.

Osmanlı vakıf sisteminin iki temel üzerine kurulduğunu anlatan Güneren, şu bilgileri verdi:

"Bir hayrat taşınmazlar denilen hayır amaçlı taşınmazlar vardır. Bir de o hayratların bakımı, onarımı, imarı ve ihyası için oluşturulmuş akarlar var. Selimiye Camisi bir baş yapıt. Ecdadımız, Selimiye Camisi'ni yaparken mimari zirveye mührünü vurmuş. Ama bu caminin ilelebet, yüzyıllar boyu yaşaması için bir tedbir almış ve hemen yanı başına Arasta'yı yapmış. Selimiye Camisi bu manada bir hayrat, Arasta ise Selimiye Camisi'nin ayakta durabilmesi ve ona gerekli kaynağı sağlaması için bir akar. Bu yalnızca Selimiye Camisi için geçerli değil. Osmanlı döneminde yapılan cami ve külliyeler içinde bu şekilde çarşılar yapılıyordu."

Selimiye Camisi'ne gelir getirmesi amacıyla yapılan Arasta Çarşısı gibi diğer tarihi çarşıların geçmişteki özellikleriyle hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayan Güneren, şöyle devam etti:

"Osmanlı dönemindeki tarihi çarşılar; dönemin alışveriş merkezleri, büyük AVM'leri. Günümüz AVM'leri vahşi kapitalizmin bir unsuruyken Osmanlı dönemindeki tarihi çarşılarda bir ruh var. Tarihi çarşılarda esnaflık ilişkisi var, ahilik anlayışı var. Tarihi çarşılarda Türk milletinin birçok özelliğini taşıyan çok önemli unsurlar var. Bugün Arasta Çarşısı'nda dua kubbesinde hala dua ediliyor olması, esnafın az ya da çok 'Ben bugün siftah ettim, yandaki arkadaşımdan alın.' demesi bizim bu kültürümüzün yaşadığını hala göstermesi açısından önemlidir."

Güneren, öğrencilerin yaptıkları çalışmanın Arasta'nın farkındalığı adına önemli olduğunu da belirterek, öğrencileri tebrik etti.

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Mustafa Hatipler ise tarihi çarşıların Osmanlı'nın ekonomik hayatını en iyi yansıtan yerler olduğunu belirterek, Selimiye Camisi'ne gelir getirmesi amacıyla yapılan Arasta'nın ihtişamının ve güzelliğini hala koruduğunu ifade etti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Arasta Esnaf Derneği Başkanı Adem Bayrak da programda birer konuşma yaptı.

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Arasta çarşısı AVM esnaf kültürü osman günere tarihi çarşılar

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