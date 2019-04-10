Tarihî çarşının câzibesi artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak projelerle tarihî çarşı yeniden eski ihtişamlı günlerine dönecek. Hanlar bölgesindeki esnafla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgeye yapılacak her çalışmanın esnafla koordineli bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni döneme damgasını vuracak projelerinin başında tarihî çarşı ve hanlar bölgesinin etrafının açılması oluştururken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konunun en önemli tarafı olan esnaflarla fikir alışverişini sürdürüyor. Seçim öncesi defalarca geldiği çarşıya bu kez Bursa’nın seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gelen Aktaş, yeni dönemde çarşı bölgesine yapılacak çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım, çarşı derneklerinin başkanları ile bölge esnafının katıldığı toplantıda çarşının geleceği masaya yatırıldı.

Öncelikler belirlendi

Başkan Aktaş, Bursa’nın kalbi konumundaki tarihî çarşı ve hanlar bölgesinin önceliklerini, geceleri de güven verici aydınlatma çalışmaları, seyyar satıcı ve kaldırım işgallerinin önlenmesi, otopark ve ulaşılabilirlik, işleyişle alakalı sorunların çözümü ve reklam tanıtım olarak belirlediklerini vurguladı. Çalışma yöntemi ile ilgili herkesin farklı bir bakış açısı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Ancak bizim ‘burada çalışma yapacağız. 1-2 ay dükkanları açmayın’ deme gibi bir şansımız yok. Bu arabanın arızasını durdurmadan, yolda tamir etmeliyiz. Esnafın da sürecin içerisinde olacağı, bizim ve Osmangazi Belediyemizin yapacağı çalışmalarla inşallah tarihi çarşımız hak ettiği değeri bulacak” diye konuştu.

Otopark çözümleri

Özellikle otopark meselesinin halli için ilk etapta Kayhan’daki otopark alanın altının da otoparka dönüştürüleceğini bunun yanında Stadyum Meydanı Millet Bahçesi projesinde de 400 araçlık bir otopark olacağını hatırlatan Başkan Aktaş, “Her sorunu çarşı bölgesinde çözmemiz mümkün değil. Bu bölge çevresinde oluşturacağımız otoparklarla bu sorunu önemli ölçüde ortadan kaldıracağız. Yine Tophane bölgesinde tur otobüslerine yönelik bir çalışmamız olacak. Turizm zabıtamızı oluşturduk, turizm tanıtma ofisimizi daha işlevsel hale getirdik. Etap etap hayata geçireceğimiz çalışmalarla çarşıdaki değişimi hep birlikte göreceğiz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Osmangazi Kent Meydanı Projesi kapsamında 2 bin araçlık bir otopark yapacaklarını hatırlatarak, oraya araçlarını bırakan vatandaşların Heykel - Garaj tramvay hattı ile rahatlıkla çarşı bölgesine ulaşabileceklerini hatırlattı.

Tarihî Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım da tarihi çarşı bölgesine gösterdikleri önem nedeniyle Başkan Aktaş ve Dündar’a teşekkür etti.

Başkan Aktaş, daha sonra çarşıyı gezerek, esnafa ‘hayırlı işler’ diledi.



