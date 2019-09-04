HABER

Tarihi çarşıya giren "inatçı sürücü" zor ikna edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:57 | Son Güncelleme

Muğla'da, tarihi Arasta Çarşısı'na otomobiliyle giren ve araç trafiğine kapalı bölümden geçmek isteyen 82 yaşındaki sürücü, uzun süren uğraşlar sonunda ikna edilebildi - Sürücünün çarşıda bırakıp gittiği aracı esnaf tarafından bölgeden çıkarıldı

Muğla'da tarihi çarşıya otomobiliyle giren ve araç trafiğine kapalı bölümden geçmek isteyen 82 yaşındaki sürücü, polis ekiplerine ve esnafa zor anlar yaşattı.

Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta Çarşısı'na otomobiliyle gelen N.İ, araç trafiğine kapalı bölümden Saatli Kule Caddesi'ne geçmeye çalıştı. İşletme sahiplerinin masa ve sandalyelerini kaldırmasını isteyen sürücü ile esnaf arasında tartışma çıkarken duruma müşteriler de tepki gösterdi.

İşletme sahipleri, çarşının araç trafiğine kapalı olduğunu ve dışarıya koydukları masa ve sandalyeler için belediyeye işgaliye parası ödediklerini söylemelerine rağmen sürücü, bölgeden geçmekte inat etti.

N.İ, "Ben buradan geçeceğim. Bende Arnavut inadı var. Buradan ölürüm yine de geçerim. Ya bu sandalyeleri kaldırırsınız ya da ben bu masaları yıkar geçerim." diyerek ısrarını sürdürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, yaşlı adamı ikna etmek için uzun süre çabaladı. Vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşatan sürücüyü, polis ekipleri yaklaşık bir saatte ikna ederek uzaklaştırdı.

Olay yerinde anahtarı üzerinde bırakılan araç ise çarşı esnafı tarafından zabıta ve polis eşliğinde çarşıdan çıkarıldı.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu (2)Kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu (2)
Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördüFındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arasta çarşısı esnaf Inat Menteşe

En Çok Okunan Haberler

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.