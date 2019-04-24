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Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 08:54 | Son Güncelleme

Amasya’da lise öğrencisi iki gencin zamana direnen tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp yok olanların da arşivlerde kalan fotoğraflarını bulmaları sonrası üç boyutlu çizimlerini yaptıkları proje, 50.

Amasya’da lise öğrencisi iki gencin zamana direnen tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp yok olanların da arşivlerde kalan fotoğraflarını bulmaları sonrası üç boyutlu çizimlerini yaptıkları proje, 50. TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması’nda tarih alanında Türkiye ikinciliği elde etti.
‘İki Gözüm İki Çeşme-Tarihi Amasya Çeşmeleri’ adlı proje kapsamında il merkezi ve köylerdeki çoğu kullanılmayan 25 çeşmeyi fotoğrafladıklarını, yok olan 9’unun da fotoğraflarını araştırmacıların arşivlerinden ulaştıklarını belirten Emir Kürşat Karadeniz, “Çeşmelerimizin çoğunun yok olmaya yüz tuttuğunu gördük. Ölümsüzleştirmek için 3 boyutlu olarak modelledik. İnternet ortamına aktararak gelecekte asıllarına uygun olarak yapılmalarını sağladık” dedi.
İşlevleri kalmayan çeşmelerin kültürel miras olduğunu vurgulayan Yavuz Selim Sarıbaş da korunmaları sağlamak adına bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bin 600 proje arasından ikinci seçilen projenin danışmanlığını yapan öğretmen Mehmet Sarı ise araştırmalar esnasında Araştırmacı-Yazar Hüseyin Hüseyin Menç’in arşivinden ulaşılan Kadılar Çesmesi kitabesinin fotoğrafından hareketle orijinal kitabenin yerine konulması için Amasya İl Özel İdaresinin harekete geçtiğini anlattı.
Okulda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı’nı gezip Okul Müdürü Ahmet Eren’den bilgiler alan Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da ile başarılı öğrencileri kutladı.

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar

Tarihi çeşmeleri fotoğraflayıp Türkiye ikinciliği kazandılar
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