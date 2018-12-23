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Tarihi çeşmelerin restorasyonu durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 16:21 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ihaleyle müstecire verilen ve yapımına başlanılan 51 tarihi çeşmenin restorasyonunun, aslına uygun yapılmadığı gerekçesiyle durdurulmasına karar verildi - Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer: - "Denetimlerimizde 9 çeşmenin projeye uygun restore edilmediğini tespit ettik. Bu nedenle de çalışmaları durdurarak ilgili kurumlara bildirimde bulunduk. İlgili kurum da yasal işlemleri başlatmıştır" - "Çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayarak çeşmelerimizi, hem ilçe halkımızın hem de ilçemize gelen yerli ve yabancı binlerce turistin hizmetine sunmuş olacağız"

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, ihaleyle müstecire verilen ve yapımına başlanılan 51 tarihi çeşmenin restorasyonu, aslına uygun yapılmadığı gerekçesiyle durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak, köprülerin yanında Safranbolu için önemli kültür yapılarından olan ve ilçedeki tarihi ahşap yapıların yanma olayına karşı güvenlik sistemi olmak üzere insanların su ve temizlik ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çeşmelerin yeniden hayata kazandırılması için belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında 51 çeşme ihaleye çıkarıldı.

İhaleyle yapım işi bir müstecire verilen, restorasyonu çalışmaları tamamlanan 15 çeşmenin denetimini yapan belediye ekipleri, 9'unun aslına uygun olmadığını tespit ederek, tüm çalışmaları durdurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, müstecir hakkında suç duyurusunda bulundu.

- "Çalışmalar aslına uygun yapılacak"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde olan tarihi çeşmelerin restorasyonları için çalışma başlattıklarını söyledi.

İhale sonucunda işin müstecire verildiğini aktaran Ürkmezer, "Röleve, restitüsyon ve restorasyon proje ve raporları hazırlanarak Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'ndan alınan izinler ve görüşler doğrultusunda restorasyon ihalesi yapılarak işe başlanıldı. 15 tarihi çeşme restore edildi. Denetimlerimizde 9 çeşmenin projeye uygun restore edilmediğini tespit ettik. Bu nedenle de çalışmaları durdurarak ilgili kurumlara bildirimde bulunduk. İlgili kurum da yasal işlemleri başlatmıştır." diye konuştu.

Ürkmezer, çalışmaların aslına uygun yapılacağını vurgulayarak, "Yapmış olduğumuz restorasyonlarla bu çeşmelerimiz suya kavuşmuş olacak. Böylelikle Safranbolu'da bulunan tarihi çeşmelerimizin bir tarafta yıkılıp dökülmesine izin vermeden gelecek kuşaklara emanet edilmesini sağlamış olacağız. Çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayarak çeşmelerimizi, hem ilçe halkımızın hem de ilçemize gelen yerli ve yabancı binlerce turistin hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

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Fatih Ürkmezer Karabük Safranbolu Tarihi çeşme

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