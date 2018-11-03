Tarihi Dalyancı Konağı 'sanat merkezi' oldu

ESKİŞEHİR, (DHA)- TARİHİ evlerin bulunduğu Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki 3 katlı Dalyancı Konağı, yapılan düzenlemeyle Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürüldü.

Akcami Mahallesi Dedelek Sokak'taki Osmanlı sivil mimari özelliğini koruyan Dalyancı Konağı, Odunpazarı Belediyesi ile Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığıyla restore edilerek Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürüldü. Konakta sergi salonları ile çok amaçlı salonlar bulunuyor. Bir buçuk milyon TL harcanarak restoresi tamamlanan Dalyancı Konağı düzenlenen törenle açıldı.

Dalyancı Konağı'nın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı bölgesine 'Hamam Müzesi' yapılacağını söyledi. Büyükerşen şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak kamulaştırarak ortaya çıkardığımız binaları butik oteller yapmak suretiyle Eskişehir turizmine hem ekonomik olarak hem de kültürel olarak kazandırdığımız yerler hizmete girdi. Şimdi Balmumu Müzesi olarak kullandığımız yerin arka sokağında bir hamam müzesi yapılıyor. Çünkü Eskişehir bir hamam şehridir, bir kaplıcalar şehridir. Öyle bir müze ki gezenler bir tarafta kadınlar hamamının bir kısmını görecek. Gelin hamamları nasıl yapılıyor? Onları görecek. Bir tarafında da erkek hamamı ve hastaların tedavi olduğu kısımlar orada olacak. Onun az ilerisinde de sanat sokağı diye yine Odunpazarı Evleri mimarisinde yaptığımız bir sokak var. O sokakta da büyük atölyeler göreceksiniz."

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da, "Odunpazarı, tarihi bölgesi itibarıyla Eskişehir'in kültür ve sanat merkezi olmaya aday. Bu bölgeyi ayağa kaldıracaksak bu işi biraz sivilleştirmeliyiz. Bu işi sivil ve toplumun katılımına elverişli bir hale getirmeliyiz. Odupazarı'nda İstanbul'un yorgun sanatçılarının tümünü ağırlamaya hazırız" diye konuştu.

İş adamı Ali Eldem ise konuşmasında, "Dalyancı Konağı'nın virane ve kaybolmuş haliyle bize verildi, biz de bu hale getirdik. 1 milyon 500 lira bir harcama ile bu işi gerçekleştirdik" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yılmaz Büyükerşen ile beraberindekiler açılış kurdelesini kestikleri Dalyacı Konağı'ndaki sanatçılar; Devrim Erbil, Ekrem Özen, Gültekin Çizgen, Habip Aydoğdu, Hanefi Yeter, İbrahim Örs ve Serpil Yeter'in resim, heykel ve fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.