Tarihi değeri olan iki Tevrat kitabı Sakarya’da ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen ve İbranice yazılı Tevrat kitabı da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Sapanca ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Ekipler şüpheli 54 E 5254 plakalı aracın yanında bekleyen T.O., K.Ç., H.G. ve S.S. isimli şahısları durdurdu. Şahısların üst aramasında K.Ç. isimli şahsın üzerinde 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı Tevrat kitabı ele geçirilerek Müze Müdürlüğüne gönderildi. Şahısların kullandığı ve T.O. adına kayıtlı otomobilde yapılan detaylı arama sonrası aracın arka koltuğunda 1 adet uzun namlulu yivli silah da ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.O. ve K.Ç. isimli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

H.G. ve S.S., isimli şahıslar ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.