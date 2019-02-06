Tarihi değiştiren keşif! Dünyanın ilk ameliyatı Göbeklitepe'de yapıldı

Bursa UNESCO Derneği ve BUSİAD’ın düzenlediği kültür söyleşisine çok sayıda dernek üyesi katıldı. Kültürpark BUSİAD Evinde düzenlenen söyleşide konuşan Uzman Antropolog ve Tarihçi Dr. Levent Sevik, “Göbeklitepe'de insan olgusu ele alındığında orada yaşayan insanların bizden hiçbir farkı olmadığını sadece teknolojik farkı olduğunu görüyoruz. Göbeklitepe insanları harikulade bir iş başardılar. Bu Mısır piramitlerinden çok daha değerli. Çünkü bu kadar insanı bir araya getirmek ve böyle bir mabet kurmak herkesin harcı değil, Göbeklitepe insanı bugünümüz insanına taş çıkartacak eserler ortaya çıkarmış” dedi.