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Tarihî diziler başladı, kılıç satışları patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 09:59 | Son Güncelleme

Son dönemde artan tarihî diziler vatandaşların Osmanlı kılıçlarına rağbetini arttırdı.Osmanlı devrinde ateşli silahların yaygınlaşmasına kadar ordunun kılıçları Bursa’da imâl edildi.

Son dönemde artan tarihî diziler vatandaşların Osmanlı kılıçlarına rağbetini arttırdı.
Osmanlı devrinde ateşli silahların yaygınlaşmasına kadar ordunun kılıçları Bursa’da imâl edildi. Tüfeklerin kılıçların yerini almasıyla birlikte kılıç üretimi bitme noktasına gelirken, Bursalı ustalar kılıç satamaz hale geldi. 6 yıl öncesine kadar kimsenin gelip sormadığı kılıçlarlar son dönemde büyük bir beğeniyle izlenen tarihi diziler sayesinde büyük rağbet görmeye başladı. Özellikle Osmanlının kuruluş devrinde kullanılan kılıçlar, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde büyük rağbet görmeye başladı. Bursalı ustalar, bu kılıçları yüzlerce yıllık usullerle üretmeye başladı. Osmanlı kılıçlarının Bursa’da üretimini yapan Aziz Şen, bu kılıçları Türkiye’nin her vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine satıyor. Bursalı usta, kullanılan malzeme ve işçiliğe göre kılıçları bin ilâ 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.
Bu işi uzun yıllardır yaptığını ifade eden kılıç ustası Aziz Şen, "Günümüzde tarihî diziler ve sinemalar kılıçlara olan alâkayı artırdı. Yeniçeri ocağı kapatıldıktan sonra Osmanlının kılıç ihtiyacını Bursa’daki ustalar sağlamış. O dönemden günümüze gelen işçilikler devam etmekte. Biz bu işi onlar gibi yapmaya devam ediyoruz. El yapımı bir kılıcın bitmesi 3 günü buluyor. Yurt dışından da kılıçlara ilgi var. Bursa’ya gelen yerli ve yabancı turistler kılıç almak için uğruyor. 6 yıl öncesine kadar kılıç imâlatı durmuştu. Son yıllarda yayınlanan diziler kılıçlara ilgiyi artırdı. Bu kılıçları bin ilâ 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum" dedi.

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