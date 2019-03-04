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TARİHİ EDİRNEKAPI SURLARINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

Fatih'te tarihi Edirnekapı surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polisin yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonucu surlardan indirildi.  Olay, 15.00'de Edirnekapı Caddesi üzerinde olan tarihi surlarda meydana geldi.

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)
Fatih'te tarihi Edirnekapı surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polisin yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonucu surlardan indirildi.
Olay, 15.00'de Edirnekapı Caddesi üzerinde olan tarihi surlarda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 20'li yaşlardaki kişi, surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevreye şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri, tarihi surun dibine branda açarak tedbir aldı. İtfaiye merdiveniyle yukarı çıkan müzakereci polis, yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından intihar girişiminde bulunan kişiyi surlardan aşağı indirdi. Genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çevredeki meraklı vatandaşların yaşanan o anları telefonlarına kaydettiği görüldü. Olay nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-İntihar girişiminde bulunan kişi
-İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri
-Trafikten görüntü
-İntihar girişiminde bulunan kişinin indirilmesi
-İntihar girişiminde bulunan kişinin polis aracına bindirilmesi
-Vatandaşların cep telefonuyla olayı görüntülemesi
Genel ve detaylar

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