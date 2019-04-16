Tarihi elektrik fabrikasının ihalesini İBB aldı

İzmir’de tarihi elektrik fabrikasının ihalesini İzmir Büyükşehir Belediyesi aldı. Ankara’da gerçekleşen ihale 15 dakikada sonuçlanırken, taraflar 35 milyon TL bedelle anlaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tarihi elektrik fabrikasını kente kazandırmak için ortaya koyduğu vizyonda en önemli adım atıldı. Özelleştirme İdaresi tarafından bugün Ankara’da gerçekleşen satış ihalesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Grand Plaza A.Ş katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Grand Plaza A.Ş Genel Müdürü Hasan İkat Büyükşehir adına ihalede yer aldı. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesinin katıldığı ihale 15 dakikada sonuçlanırken, taraflar 35 milyon TL bedelle anlaştı. İhale komisyonun değerlendirmesinin ardından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında satış sözleşmesi yapılacak.



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