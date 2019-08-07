Tarihi Erzurum Kongresi kararları 100 yıl sonra yeniden ilan edildi

Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Erzurum Kongresinde alınan kararlar, bugün bir kez daha tüm dünyaya ilan edildi.

Erzurum Kongre binasında düzenlenen programa Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Programda da Erzurum Kongresi kararları, tiyatro sanatçıları tarafından temsili olarak bir kez daha ilan edildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay boyunca 23 Temmuz’un 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının himayesinde birçok etkinlik ve kutlama programı düzenlendiğini anımsatarak, “Erzurumlulara, Dadaşlara ve bütün Türkiye’ye Cumhuriyetin temellerinin atıldığı il olan Erzurum’u mümkün olduğu kadar tanıtmaya ve o zamanın ruhunu yeniden genç nesillere yaşatmaya gayret ettik. Yapılan etkinliklerin bugün son günündeyiz. 7 Ağustos kongre kararlarının açıklandığı gün. Kongre kararlarının en önemlisi de manda ve himayenin kaldırılması hususudur. Erzurum, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir il. Dadaşlar hem Cumhuriyet döneminde büyük bedeller ödemiş hem de Osmanlı döneminde emperyalist güçlere ve Ermeni çetelere karşı canını, kanını ortaya koymuştur. Bana göre Erzurum bir gazi şehirdir. Erzurum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 57 gün ev sahipliği yaptı. Orduyla bütün ilişkisi kesilmişken Atatürk’e Erzurumlular sahip çıkmıştır. Erzurumlular Atatürk’e kongreye başkanlık etmesini sağlıyor, Meclisi Mebusan’a milletvekili olarak gönderiyor ve fahri hemşehrilik beratı veriyor; yani onu çok ciddi yetkilerle güçlendirerek Sivas’a, Ankara’ya doğru yolcu ediyor. Erzurumluların bu davranışını bütün Türkiye’ye örnek olarak gösteriyorum. Erzurumlular, o dönemde neredeyse yok olmuş bir milletken bir lidere moral veriyor. Bu davranış günümüz için de örnek olması lazım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Derneğinin düzenlemiş olduğu Erzurum’un şahsiyetlerinin sergilendiği bir sergi var. Erzurum’da birçok insanın bilmediği benimde bilmediğim yeni fark ettiğim çok önemli değerlerimiz var. Erzurum çok alim insan yetiştirmiş. Erzurum aşıklar kenti aynı zamanda manevi unsurların çok olduğu bir şehir. Manevi temellerin üzerine kurulmuş bir şehir. Bir toplum ekonomik açıdan değil de asıl manevi açıdan çökerse gerçekten çökmüştür. Erzurumlular bu manevi bilinçle hareket ediyor. Ebediyete intikal etmiş bütün manevi önderlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal’e ve vatanın bütünlüğü için mücadele eden bütün dadaşlara ve şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 23 Temmuz 100.yıl organizasyonunda emeği geçen bütün arkadaşlarıma başta Büyükşehir Belediye Başkanına ve bütün ekibine, Vali Yardımcımıza, Valilik Özel Kalemimize, il müdürlüklerimize, emniyet teşkilatımıza ve bütün basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.