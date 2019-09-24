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'Tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan M.A., evinin bahçesine 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdı.

'Tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan M.A., evinin bahçesine 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdı. Tarihi eser bulmak için tünel kazdığını ifade eden M.A., izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Çomaklı Mahallesi'nde oturan M.A.'nın evinin bahçesindeki barakada izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Antalya KOM Şube Müdürlüğü, Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince operasyon düzenlendi. M.A.'nın, bahçe içerisindeki barakadan başlayan 2 metre genişlik ve 33 metre uzunluğunda tünel kazdığı tespit edildi. Şüphelinin kaçak kazıda kullandığı 2 kürek, 3 kazma, 2 balyoz, 50 metre elektrik kablosu, kırıcı delici matkap ucu ve 2 baret ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. jandarmadaki ifadesinde, dedesinin burada tarihi eser olduğunu söylediği için tünel kazdığını söyledi. M.A. ifadesinin ardından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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'Tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı'Tarihi eser bulacağım' diye bahçede 33 metre tünel kazdı

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