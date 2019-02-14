Tarihi eser diye kitap satmaya çalışan 3 kişi, yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde tarihi eser görünümü verdikleri el yazması kitapları satmaya çalışan Suriye uyruklu 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale'de 3 kişinin tarihi eser görünümü verdikleri el yazması kitapları yüksek fiyattan satmaya çalışarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçe merkezindeki eve düzenledikleri operasyonda Suriye uyruklu A.P. (30), İ.G. (34) ve A.A.'yı (44) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ahşap kutu içinde 2 deri el yazması kitap ele geçirildi. Kitaplara el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

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