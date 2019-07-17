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Tarihi eser kaçakçıları jandarma tarafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.Alınan bilgiye göre; Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 şahısın tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.

Tarihi eser kaçakçıları jandarma tarafından yakalandı

Eskişehir’de tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 şahısın tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Yol üzerinde güzergah alan ekipler, şüpheli A.Y., D.K. ile N.l.’nın içinde bulunduğu aracı Sivrihisar-Ankara karayolu istikametinde durdurdu. Daha sonra jandarma ekiplerince şüphelilerin araçtan indirilip, yapılan aramalarda 25 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi.
Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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