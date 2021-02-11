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Tarihi eser kaçakçıları jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı

11.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da kaçak kazı yaparak birçok tarihi sikke ve obje ele geçiren tarihi eser kaçakçıları jandarmanın operasyonuyla tarihi eserlerle birlikte yakalandı.Aksaray’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve takip başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Ortaköy ilçesinde 3 şahsın kaçak kazı yöntemi ile ele geçirdiği tarihi eser içerikli sikke ve objeleri satacağı bilgisine ulaştı.

Aksaray’da kaçak kazı yaparak birçok tarihi sikke ve obje ele geçiren tarihi eser kaçakçıları jandarmanın operasyonuyla tarihi eserlerle birlikte yakalandı.
Aksaray’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve takip başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Ortaköy ilçesinde 3 şahsın kaçak kazı yöntemi ile ele geçirdiği tarihi eser içerikli sikke ve objeleri satacağı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin N.G. (32), Ö.K. (34) ve İ.K. (41) isimli şahıslar olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, teknik ve fiziksel takip başlattı. Yapılan takipte 3 definecinin kaçak kazıdan ele geçirdikleri tarihi eserleri satacağını belirleyen jandarma ekipleri, E-90 karayolu üzerinde 3 defineciyi yakaladı. Definecilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 280 adet sikke ve obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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